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Северный Кавказ

Конверт с изображением достигшего Северного полюса капитана выпустят в Северной Осетии

Конверт будет выпущен тиражом 250 тыс. экземпляров

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Почтовый конверт с изображением капитана Юрия Кучиева, который первым в истории человечества на ледоколе "Арктика" достиг Северного полюса, выпустят на родине в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщил директор Северо-Осетинского филиала "Почты России" Олег Калоев.

"В августе у нас пройдет спецгашение конверта, посвященного 100-летияю легендарного капитана Юрия Кучиева. Конверт будет выпущен тиражом 250 тыс. экземпляров, их смогут приобрести все желающие в отделениях почты в республике", - сказал Калоев.

Капитан Кучиев изображен на конверте на фоне ледокола "Арктика".

Как сообщалось, к юбилею Кучиева также будет подготовлен виртуальный выставочный проект "Родовые истоки арктического капитана Юрия Кучиева", а в школах республики пройдут уроки мужества с просмотром видеороликов, посвященных капитану.

Администрация местного самоуправления Владикавказа разместит на улицах тематические баннеры, а на национальном телевизионном канале "Осетия-Ирыстон" состоится премьера документального фильма "Легенда Арктики".

Юрий Кучиев (1919-2005 гг.) - арктический капитан, впервые в мире в 1977 году на ледоколе "Арктика" достигший Северного полюса. В юго-западной части архипелага Земля Франца-Иосифа расположен остров Юрия Кучиева, открытый в 2008 году в ходе экспедиции ледокола "Ямал", территориально принадлежит к Архангельской области. Также имя Юрия Кучиева носит улица и школа во Владикавказе, родном городе капитана.

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