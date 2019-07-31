В Архангельской области пройдет чемпионат "Лесоруб ХХI века"

АРХАНГЕЛЬСК, 31 июля. /ТАСС/. Организаторы пятого всероссийского чемпионата "Лесоруб ХХI века", который пройдет 7-10 августа в Архангельской области, ожидают около 3,5 тыс. участников. Мероприятие посетят представители Канады, скандинавских стран и Японии, сообщил в среду журналистам зампредседателя правительства области Евгений Фоменко.

"С 7 по 10 августа в Устьянском районе Архангельской области правительством региона при поддержке Федерального агентства лесного хозяйства проводится пятый юбилейный чемпионат России "Лесоруб ХХI века". В нем будут участвовать около десяти стран и 20 регионов страны, всего будут участвовать 3,5 тыс. человек", - сказал Фоменко, добавив, что ожидается 70 команд и около 100 индивидуальных участников.

На чемпионате сотрудники лесной отрасли будут соревноваться в пяти номинациях: операторы харвестеров (лесозаготовительных комбайнов), форвардеров (самоходных машин для сбора и доставки леса от места заготовки до склада), гидроманипуляторов (машин для погрузо-разгрузочных работ), экскаваторов и погрузчиков. "Впервые буду проведены корпоративные соревнования: "Лучший машинист перегружателя" и конкурс профессионального мастерства. Главным призом [корпоративных соревнований] является золотая харвестерная цепь", - отметил зампредседателя.

По его словам, во время деловой части программы обсудят планируемые изменения в Лесном кодексе РФ. "Мы проанализируем изменения в подходах к оплате за лесные ресурсы, совершенствование воспроизводства лесов, лесовосстановление, лесоразведение, порядок предоставления лесных участков как в возмездное, так и в безвозмездное [пользование], ряд иных вопросов", - пояснил Фоменко.

Уточняется, что во время чемпионата пройдет акция по лесовосстановлению: на 6 га высадят 13 тыс. сеянцев сосны, а на выставке лесных и дорожных машин представят около 200 образцов техники.

Первый чемпионат прошел в Устьянском районе в 2015 году и собрал 30 команд из семи регионов страны. В 2018 году участие в мероприятии приняли более 3 тыс. человек - 200 лесорубов и 51 команда.