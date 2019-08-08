Создать, внедрить, продать. Как аспирант из Рязани стал бизнесменом, а потом — наставником

Уже три года Максим Шадрин поддерживает талантливых программистов и инженеров стипендиями, приглашая на практику к себе в компанию. Это социальный проект, который он рассчитывает коммерциализировать

Он так и не защитил кандидатскую диссертацию, однако его научные изыскания внедрены на десятках российских предприятий, и теперь известный рязанский предприниматель-инноватор Максим Шадрин сам дает советы начинающим бизнесменам. В партнерстве с правительством региона весной 2019 года в Рязанской области запущена вошедшая в нацпроект программа "Наставничество в технологическом предпринимательстве" — Максим как автор вдохновлен идеей найти партнеров для стартапов молодых ученых, изменить их мышление и продвинуть разработки на рынок. Сам он уже прошел этот путь. "Есть очень хорошие научные разработки, но это пока что изобретения. Чем изобретения отличаются от инноваций? Разработку ты сделал и положил на полку, а инновацию удалось внедрить и коммерциализировать. Здесь основная задача — перенести ценность, которую вкладываем мы как разработчики, на язык выгод для клиента. Для каждого эта ценность будет своя: у кого-то — снизить логистические потери, у кого-то — имиджевые, некоторым надо увеличить производительность труда. Задача — выявить этот приоритет", — рассказывает Максим о менторском проекте. В рамках первой в Рязанской области акселерационной программы 20 начинающих предпринимателей пройдут обучение и будут под руководством Максима Шадрина искать инвесторов. Еще восемь лет назад он был аспирантом Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина, обычным программистом, и находился в тех же обстоятельствах. У него была идея, но не было реального бизнес-опыта. Тонкости толщины После окончания Рязанского радиоуниверситета с дипломами по специальностям "промышленная электроника" и "инженер-программист" Максим собирался, как и большинство его сверстников, уехать в Москву и зарабатывать 150 тыс. рублей в месяц, так как "людям науки живется тяжело, а айтишники сейчас на коне". Когда он писал дипломный проект по автоматизированному проектированию для электронно-оптических систем в Рязанском радиотехническом университете, в кабинет вошел профессор РГУ им. С.А. Есенина и поинтересовался у дипломного руководителя, нет ли у того на примете толкового программиста для научных изысканий по лазерной тематике. Этим "толковым" оказался Максим: он начал учиться в аспирантуре и работать над созданием лазерного прибора для промышленных измерений. Так появилось первое серьезное изобретение Шадрина — лазерный датчик, который в дальнейшем применили для создания толщиномера. Его было предложено внедрить на Рязанском картонно-рубероидном заводе — к тому моменту разработка получила поддержку конкурса "Умник" Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Эта система очень хорошо работает и по сей день.

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"Этим проектом мы решали основную задачу — сделать толщину изделий равномерной. Есть некоторые ГОСТы на толщину кровельных материалов, например от 3 до 4 мм. Если мы формируем толщину изделия 3 мм, то у нас не только экономится сырье очень сильно, мы в одну фуру можем загрузить гораздо больше рулонов кровельного материала, а так как продукция везется, например, на Дальний Восток, а у нас жесткие штрафы за перегруз, данная система значительно экономит средства. Так что тут получалась и экономия на браке, и на логистике", — объясняет Максим. Система представляла собой набор из шести датчиков, попарно установленных с противоположных сторон измеряемого предмета. Они испускают лазерный луч, который отражается от поверхности, что в итоге позволяет измерить толщину изделия. Изначально система автоматически высчитывала толщину в трех точках — с краев и посередине, сейчас ее возможности гораздо шире. Все датчики подключены к шкафу управления и синхронизированы. Специальная программа рисует графики, высчитывает значения толщины и посылает сигнал обратной связи на калибровочные валы, формирующие полотно кровельного материала, для того чтобы изменять толщину изделия. На создание прототипа системы ушло полтора года, затем еще столько же шла отработка. Первое устройство на картонно-рубероидный завод было поставлено в 2012 году. Сегодня усовершенствованный толщиномер способен работать за целый отдел технического контроля — вместо восьми человек на одном из предприятий благодаря внедрению инновации задействован только один оператор. Система полностью исключает влияние человеческого фактора и может работать в круглосуточном режиме. 40 параметров предмета Молодого ученого стали приглашать для участия в выставках сначала на стенде вуза, затем — города. Одно из таких мероприятий помогло изобретателю найти своего наставника, который дал первые ценные советы по развитию бизнеса и помог найти свою нишу. И в общем-то, отсюда пошло желание Максима сегодня передавать свой опыт начинающим предпринимателям. "В середине 2016 года была выставка "Оборонэкспо" в Жуковском. Мы стояли на стенде Рязани и там познакомились со своим будущим партнером по инструментальной тематике Евгением Щербаковым, который с 1999 года занимался технологией металлорезания и был дистрибьютером крупнейших инструментальных вендеров. На тот момент мы были просто учеными-инженерами, а он помог нам перестроиться на бизнес-мышление, и у него появилась идея создать свое производство инструментов для станков с ЧПУ. А для этого надо было знать более 40 параметров [изделия]. Он попросил нас создать лазерное устройство, которое бы очень точно измеряло режущий инструмент — фрезы, сверла и так далее. Это для нас был вызов, требовалась точность до 1 микрона", — рассказывает Максим.

Первый прототип прибора был создан через несколько месяцев, однако выполнить поставленные задачи смогла только его третья версия. "При помощи этого прибора отсканировали самые лучшие мировые инструменты, загружали данные в компьютерные программы, измеряли все углы. И мы начали писать бизнес-план по созданию инструментального производства и искать инвесторов", — говорит Максим. По первоначальным подсчетам для создания инструментального производства требовалось 150 млн рублей. Сумма не такая уж большая, ведь конкурировать собирались с мировыми лидерами из Японии, Европы и Америки. Однако встречи с 15 инвесторами не принесли ожидаемого успеха. В итоге за сумму вдвое меньшую партнеры заказали из Германии подержанные станки, которые прошли полное обновление всех частей, подверженных износу, а также электроники и программного обеспечения. "Вначале вся прибыль шла на обслуживание станков — основными заказчиками были рязанские предприятия, затем вышли в ЦФО, появились заказы из Калуги, Москвы, Тулы. Мы вышли на гособоронзаказ. С тендерами стало проще, в 2018 году оборот составил 60 млн рублей. В 2019 году планируем в два раза больше", — отметил Максим. Причем к созданию инструмента команда ООО "Квантрон" (так называется первая компания Шадрина) подошла с научной щепетильностью. Ребята не просто сканировали образцы, но и приложили все свои знания для того, чтобы придать расходным материалам повышенную износостойкость. "Мы с помощью наших датчиков изучили режущие кромки инструмента, рассчитали и задали углы притупления режущих кромок, в результате кромка получается не острая, а с определенным радиусом притупления. Благодаря этому в три-четыре раза возрастает стойкость инструмента во время работы в станке. Нами и заинтересовались крупные компании благодаря этой компетенции, поэтому мы востребованы", — говорит предприниматель. Нейросети и техническое зрение И если инструментальное производство растет в объемах, научный потенциал "Квантрона" и его дочернего предприятия "Сенсис" сегодня направлен на развитие новых направлений — рязанцы активно внедряют техническое зрение и системы инструментального менеджмента.