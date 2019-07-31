Лучших бахчеводов Ставрополья соберет фестиваль "Арбузник" в Ессентуках 24 августа

ПЯТИГОРСК, 31 июля. /ТАСС/. Фестиваль "Арбузник", который пройдет в Ессентуках (Ставропольский край) 24 августа, соберет более 30 сельхозпроизводителей со всего региона, сообщили в пресс-службе горадминистрации в среду.

"Второй год подряд Ессентуки на один день станут арбузной столицей края. 24 августа на Театральной площади больше 30 сельхозпроизводителей из десяти ставропольских округов и районов, среди которых Красногвардейский, Курский, Изобильненский, Новоалександровский, поборются за звание лучшего", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, помимо арбузов, производители будут продавать и другую сельскохозяйственную продукцию, напитки, хлебобулочные изделия, мед. В этом году к выставке пищевых продуктов добавится и экспозиция православной тематики.

"Арбузник" - одно из мероприятий по событийному туризму, которое проводится в Ессентуках уже не первый раз. Кроме того, в ближайшее время у нас пройдет драм-фест, крупный музыкальный фестиваль, фестиваль воздухоплавания и ряд других мероприятий", - сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.

Ранее сообщалось, что порядка 250 мероприятий событийного туризма будет проведено в Ставропольском крае до конца 2019 года, власти региона направят на эти цели 63 млн рублей из краевого бюджета, еще порядка 400 млн рублей будет привлечено из внебюджетных источников. В 2018 году курорты Кавказских Минеральных Вод приняли более 1,1 млн туристов.