Энергетики переносят на Северном Кавказе ЛЭП из паводковых зон

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 июля. /ТАСС/. Энергетики филиала "Россети Северный Кавказ" - "Севкавказэнерго" завершают работы по переносу участка линии электропередачи (ЛЭП) от паводковых вод в Моздокском районе Северной Осетии, сообщила в среду пресс-служба энергокомпании.

Частые ливневые дожди в июле стали причиной увеличения уровня воды в реке Малка. Опоры ЛЭП оказались в зоне риска и могли не выдержать нового напора стихии. Руководство "Севкавказэнерго" приняло решение в срочном порядке провести работы по выносу участка линии на безопасное расстояние от берега.

"Энергетики завершают работы по переносу участка линии электропередачи от паводковых вод в Моздокском районе. Воздушная линия 110 кВ "Прохладная-2" - "Терек-110" с отпайкой на подстанцию "Екатериноградская" отвечает за транзит электроэнергии между энергосистемами Северной Осетии и соседней Кабардино-Балкарией", - говорится в сообщении.

Бригады службы технической эксплуатации и организации ремонтов проводят работы по установке новых опор. Энергетики установили 10 железобетонных опор 110 кВ с прочными фундаментами, на которых в настоящее время монтируется три фазы высоковольтных линий по 1,5 км провода каждая.