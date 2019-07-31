Прием заявок на получение дальневосточного гектара начинается в Бурятии и Забайкалье

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Федеральная программа "Дальневосточный гектар" начала действовать в четверг на территории Бурятии и Забайкальского края: жители этих регионов теперь могут подать заявки на получение земельных участков по упрощенной процедуре. Об этом ТАСС сообщили в региональных правительствах.

Льготное предоставление земельных участков в Бурятии и Забайкальском крае стало возможным после вхождения этих регионов в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). До 1 февраля 2020 года оформить дальневосточный гектар смогут только местные жители.

"Самое главное - что эта программа значительно упрощает процедуру получения земли. Если в целом по стране она занимает более полугода, то по программе "Дальневосточный гектар" - 42 дня, да и то есть лучшие практики в регионах ДФО, когда сроки оформления сокращались до 18-20 дней. Кроме того, "дальневосточный гектар" предоставляется бесплатно, если гражданин освоит его в течение пяти лет. Это позволит многим семьям реализовать свои идеи, мечты, расширить возможности для своих детей", - сказал корр. ТАСС врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов.

В Забайкалье для участников программы "Дальневосточный гектар" будут доступны 46% территории - это 19,7 млн га. В Бурятии этот показатель чуть меньше - 41% территории.

Земли не будут предоставлять в национальных парках, природных и историко-культурных заповедниках, в крупных городах и вокруг них. В программе также не будут участвовать арендованные участки лесов, земли коренных малочисленных народов Севера, приграничные территории и территории Роснедр. Не войдут в программу и земли Минобороны, территории опережающего развития, культурные объекты, сакральные места, защитные леса, ранее учтенные земельные участки и участки общедолевой собственности.

Программа "Дальневосточный гектар" будет реализована в Бурятии и Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ. Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов заявлял, что уже около 5 тыс. жителей республики заинтересованы в получении земельных участков.