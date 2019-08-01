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Лесные пожары в России

В МЧС сообщили, что в Забайкалье не превышены концентрации вредных веществ в воздухе

В ведомстве добавили, что на всей территории региона может наблюдаться незначительное задымление от природных пожаров

ЧИТА, 1 августа. /ТАСС/. Предельно допустимые концентрации вредных веществ не превышены в воздухе в Забайкальском крае, куда ветер принес дым от лесных пожаров из более западных регионов Сибири. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

"Незначительное задымление от природных пожаров может наблюдаться по всей территории края. По данным Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в Забайкальском крае не зарегистрированы", - заявили в ведомстве, уточнив ТАСС, что в Читу ветер принес дым из северных районов Бурятии и Иркутской области.

В России горит около 3 млн га леса. Основные их площади приходятся на Якутию, Красноярский край и Иркутскую область. При этом на севере Забайкалья, по последним данным ФБУ "Авиалесоохрана", действовало 36 лесных пожаров общей площадью 17,6 тыс. га.

Теги
РоссияЛесные пожары в РоссииЗабайкальский край
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