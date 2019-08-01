Погранпункты на границе РФ и КНР останавливают работу из-за повышения уровня воды в Амуре

ТАСС. 1 августа. Пункты пограничного пропуска на государственной границе России и КНР в Еврейской автономной области приостанавливают работу со 2 августа из-за ожидаемого повышения уровня воды в Амуре, сообщается в четверг на сайте регионального правительства.

"В связи с высоким уровнем воды в Амуре со 2 августа 2019 года приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска "Нижнеленинское" и грузового сообщения в пункте пропуска "Амурзет", - говорится в сообщении.

Из Амурской области к Хабаровскому краю смещается сформировавшийся из-за сильных дождей гребень паводка на Амуре. Прогнозируемый уровень воды в реке превысит отметки опасного явления. Подтопления в связи с этим ожидают и в Еврейской АО.