Центры цифрового образования для одаренных детей откроются в трех городах Якутии

ЯКУТСК, 1 августа. /ТАСС/. Центры цифрового образования для одаренных детей "IT-куб" откроются в трех городах Якутии до 2022 года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального Министерства образования и науки.

"В рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" нацпроекта "Образование" в Республике Саха (Якутия) откроются центры цифрового образования детей "IT-куб" в трех городах: Нюрбе, Якутске и Мирном", - рассказали в пресс-службе. Открытие центров запланировано с 2020 по 2022 год.

Школьники смогут работать с технологиями виртуальной и дополненной реальности, а также изучать программирование, интернет-технологии и робототехнику. В частности, детей будут обучать программированию на Python, мобильной разработке, разработке VR/AR-приложений, основам программирования на Java. "Кроме того, школьники освоят базовые навыки программирования на С-подобных языках, системного администрирования", - добавили в пресс-службе.

Финансовое обеспечение на создание трех центров цифрового образования детей из федерального и регионального бюджетов, а также из внебюджетных источников превышает 43,6 млн рублей.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Куратором проекта назначена заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, руководителем - министр просвещения РФ Ольга Васильева.