Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту 5,5 км произошел из кратера высочайшего в Евразии действующего вулкана - Ключевского на Камчатке, сообщила в четверг Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).

"Днем 1 августа произошел пепловый выброс на вулкане Ключевском. Высота пеплового столба достигла 5,5 тысяч метров над уровнем моря. Шлейф простирается к югу от вулкана на расстояние около 10 км", - сообщили в KVERT.

Вулкану присвоен повышенный - "оранжевый" код опасности для авиации. "Пепловые выбросы на высоту 5-7 км могут происходить в любое время. Извержение может влиять на международные и низколетящие самолеты", - отметили в группе реагирования на вулканические извержения.

По данным регионального главка МЧС, угрозы пеплопадов в населенных пунктах нет.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан на континенте. Высота исполина 4750 метров. Извержение Ключевского началось 5 июля этого года. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.