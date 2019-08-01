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Синоптики прогнозируют подъем уровня воды в малых реках Хабаровского края

Начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева отметила, что сильные осадки сохранятся на предстоящей неделе

ХАБАРОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Синоптики не исключают повторный разлив малых рек в районах Хабаровского края, где отмечались подтопления домов и подворий, сообщила начальник Хабаровского гидрометцентра Светлана Агеева на пресс-конференции в четверг.

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"На предстоящей неделе в Хабаровском крае сохранятся сильные осадки. Есть вероятность разлива малых рек. Будет опять подниматься уровень воды в Тугуро-Чумиканском районе, на Бурее", - сказала Агеева.

Дожди в ряде районов Хабаровского края идут с конца июля. 25 июля из-за разлива малых рек, в том числе Уды, Кии, Буреи, эвакуировали жителей четырех поселений Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов. Было подтоплено около 50 домов и не менее 100 подворий, включая села района имени Лазо. Спад воды начался 30 июля. По данным ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, подтопленными остаются несколько десятков огородов.

Сейчас Хабаровский край готовится к подходу гребня паводка на Амуре, который смещается с Амурской области, первую волну ждут к концу недели. Как сообщалось, может подтопить по меньшей мере порядка 3,7 тыс. дачных участков на островах у Хабаровска.

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