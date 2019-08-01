Синоптики заявили, что небольшие дожди в Якутии и Красноярском крае не повлияют на пожары

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Небольшие дожди пройдут в ближайшие дни в Якутии и Красноярском крае, где горит более 2 млн га леса, но они не окажут существенного влияния на лесные пожары. Об этом сообщили в четверг ТАСС в гидрометцентре "Фобос".

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"Они [дожди] будут и сегодня, и завтра, и послезавтра, но, к сожалению, [их] интенсивность и территория, которую они охватят, никоим образом не повлияют на пожары. Невелика их интенсивность, чтобы залить такую площадь", - сообщили в гидрометцентре.

По данным федеральной "Авиалесоохраны" на 31 июля, в России горит почти 2,8 млн га леса в так называемой зоне контроля (труднодоступной местности). Самая большая площадь пожаров - в Якутии, где горит 1,1 млн га тайги, Красноярском крае (более 1 млн га) и Иркутской области (около 700 тыс. га). В тушении задействовано 2,7 тыс. человек, 390 единиц наземной техники и 28 воздушных судов.

Режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами введен в четырех субъектах РФ: на всей территории Иркутской области и Красноярского края, а также в двух районах Бурятии и одном районе Якутии.