Синоптики в ближайшие дни ожидают сильные дожди в районах паводка в Сибири

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Избыток осадков прогнозируется в ближайшие дни в Иркутской области и центральных районах Красноярского края, что может сказаться на интенсивности паводка. Об этом сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"В центральных районах Красноярского края, Иркутской области прогнозируется избыток осадков. Это тревожащий фактор, поскольку сейчас там идут интенсивные дожди, которые приводят ко второй волне паводков, наблюдающихся сейчас в Иркутской области. Кроме того, сейчас в районе Зеи тоже заметно повышается уровень воды, в некоторых регионах он даже превысил благоприятную отметку", - сказал он.
В Иркутской области проходит вторая волна паводка, подтопления произошли в восьми районах региона, в том числе тех, которые пережили наводнение месяц назад. Первая волна паводка прошла в конце июня - начале июля, из-за сильных дождей реки вышли из берегов, в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек. Погибли 25 человек, семеро пропали без вести.