Синоптики в ближайшие дни ожидают сильные дожди в районах паводка в Сибири

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Избыток осадков прогнозируется в ближайшие дни в Иркутской области и центральных районах Красноярского края, что может сказаться на интенсивности паводка. Об этом сообщил в четверг ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"В центральных районах Красноярского края, Иркутской области прогнозируется избыток осадков. Это тревожащий фактор, поскольку сейчас там идут интенсивные дожди, которые приводят ко второй волне паводков, наблюдающихся сейчас в Иркутской области. Кроме того, сейчас в районе Зеи тоже заметно повышается уровень воды, в некоторых регионах он даже превысил благоприятную отметку", - сказал он.