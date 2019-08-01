Экскурсия по солженицынским местам пройдет в Кисловодске в день памяти писателя

ПЯТИГОРСК, 1 августа. /ТАСС/. Традиционная "солженицынская проходка" - пешеходная экскурсия по маршруту, которым проходил Александр Солженицын, будучи в Кисловодске в 1994 году с супругой Наталией Дмитриевной, пройдет в день памяти писателя (3 августа), сообщила в четверг пресс-служба горадминистрации.

"Путь участников будет пролегать через проспект Ленина, Железнодорожный вокзал, Северо-Кавказскую государственную филармонию, храм святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, дом тети писателя М. З. Гориной (ныне Информационно-культурный центр "Музей А. И. Солженицына") и Кисловодский историко-краеведческий музей "Крепость". В пути экскурсанты узнают, каким был Александр Исаевич в жизни, пообщаются с соратниками писателя", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, почитатели творчества Солженицына смогут также побывать в храме святого Великомученика и Целителя Пантелеимона, где он был крещен, здесь также совершат панихиду по писателю. "Участие вдовы писателя Натальи Дмитриевны в экскурсии не запланировано. Обычно в проходке принимает участие 30-40 человек. Проходка в Кисловодске пройдет в 11-й раз в день смерти писателя", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Полуразрушенный "Особняк Гориной", в котором писатель провел несколько детских лет, объявлен объектом культурного наследия в 2008 году, а в 2009 году - стал филиалом Государственного литературного музея. 12 декабря 2014 года состоялось открытие сохраненного и отреставрированного здания начала ХХ века, в котором разместился Информационно-культурный центр "Музей А. И. Солженицына". 31 мая 2015 года прошло открытие экспозиции, а с 3 июня 2015 года музей стал доступен для посещения.

Александр Солженицын - прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970) родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Пережитое в эти годы отражено писателем в таких произведениях как "Олень и шалашовка" (1954), "Дороженька" (1952), "В круге первом" (1958), "Архипелаг ГУЛАГ" (1968). Среди других известных произведений писателя - "Один день Ивана Денисовича" (1959), "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка" (1963), "Раковый корпус" (1966), "Красное колесо" (1969-2000).

В феврале 1974 года Солженицын был арестован, обвинен в государственной измене и лишен советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну было возвращено советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года.