Молодежь Кабардино-Балкарии покажет на форуме "Машук-2019" более 200 социальных проектов

НАЛЬЧИК, 1 августа. /ТАСС/. Делегация из Кабардино-Балкарии представит на десятом Северо-Кавказском образовательном форуме "Машук-2019" более 200 проектов, в числе которых инициативы по решению социальных проблем региона, сообщили в пресс-службе главы и правительства КБР.

"Более 220 социальных проектов представит Кабардино-Балкария на Х Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2019", который пройдет с 9 по 30 августа в Пятигорске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на форуме республику представят 315 студентов, активистов и волонтеров. В преддверии форума будущие его участники в КБР прошли обучение и тренинги по презентации проектов и основам социального проектирования, также состоялись встречи с организаторами.

В культурной части программы форума - Дни СКФО, выступят артисты Кабардино-Балкарии, известные спортсмены и бизнесмены региона. Площадка республики будет оформлена в стилистике официального туристического бренда КБР "5642. Покоряет сердца".

В 2018 году республику на форуме представили более 200 человек. С начала работы форума представители региона были отмечены грантами более 300 раз.

Северо-Кавказский молодежный образовательный форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет с 9 по 30 августа.