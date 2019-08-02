В Приморье впервые зафиксирована африканская чума свиней

ВЛАДИВОСТОК, 2 августа. /ТАСС/. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория обнаружила в одном из хозяйств Пограничного района Приморского края ДНК вируса африканской чумы свиней, сообщается в пятницу на официальном сайте мэрии Уссурийска, где располагается лаборатория.

Ранее в этом районе была зафиксирована вспышка заболевания животных, предположительно, африканской чумы свиней. В связи с этим администрация Приморского края сообщила о введении в районе режима ЧС муниципального уровня.

"Краевое государственное бюджетное учреждение "Уссурийская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных" сообщает, что на основании заключения ФГБУ "Приморская межобластная ветеринарная лаборатория" протоколов испытаний в одном из хозяйств Пограничного района обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней", - говорится в сообщении.

В радиусе 100 км от очага запрещена реализация свинины. В хозяйстве содержатся почти 70 свиней, все они в ближайшее время будут уничтожены. До этого случая в Приморском крае не было зарегистрировано вируса АЧС.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель, его переносчики - зараженные или уже выздоровевшие животные. Как правило, вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую оболочку, укусы насекомых. Случаев заражения человека этой инфекцией зарегистрировано не было, однако ученые не исключают риска заболевания, поскольку вирус развивается непредсказуемо и возможно увеличение его разновидностей. АЧС считается исключительно серьезным заболеванием, которое при дальнейшем распространении может нанести серьезный ущерб национальной и международной торговле, привести к закрытию животноводческих комплексов.

Считается, что основным переносчиком вируса являются дикие кабаны, в связи с чем основной мерой по предотвращению распространения вируса является отстрел этих животных. Однако, как заявлял ТАСС руководитель отдела по редким видам Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Павел Фоменко, на Дальнем Востоке эта мера может привести к серьезным последствиям. Дело в том, что дикие кабаны являются основой рациона редких хищников - амурского тигра и дальневосточного леопарда. Если им не будет хватать пищи, они могут начать выходить к людям.