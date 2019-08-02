Глава Камчатки заявил, что реконструкцию крупнейшего стадиона края завершат раньше срока

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 августа. /ТАСС/. Работы по реконструкции крупнейшего на Камчатке стадиона "Спартак" в Петропавловске-Камчатском завершатся на несколько месяцев раньше срока, сообщил в пятницу губернатор Камчатского края Владимир Илюхин на совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева.

"Стадион "Спартак". Техническая готовность объекта более 41%. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень 2020 года. Но есть большая уверенность, что на несколько месяцев раньше объект будет сдан", - сказал Илюхин на совещании в Южно-Сахалинске, посвященном работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

По словам губернатора, введение в эксплуатацию стадиона "Спартак" позволит в 2020 году увеличить до 37% долю населения, занимающегося регулярно физической культурой и спортом. "Достижению этих показателей будет способствовать расположение стадиона. Он находится в самом центре города в непосредственной близости от крупнейших образовательных учреждений. И это, конечно, позволяет сделать стадион "Спартак" центром развития массового спорта", - отметил Илюхин.

Реконструкция крупнейшего на Камчатке стадиона была начата в июле 2018 года. "Спартак" будет включать в себя футбольное поле с трибунами, баскетбольную и волейбольную площадки и еще три - для мини-футбола и выполнения нормативов ГТО, а также теннисный корт, секторы для прыжков в высоту и длину, скейтдром, уличные тренажеры и беговые дорожки. Предусмотрено обустройство просторной автомобильной парковки и места для проведения массовых мероприятий.