В Забайкалье 620 человек попросили дальневосточный гектар в первый день работы программы

ЧИТА, 2 августа. /ТАСС/. Свыше 600 жителей Забайкалья подали заявки на получение дальневосточного гектара в день запуска в регионе федеральной программы льготного предоставления земли. Об этом в пятницу сообщил руководитель департамента по имуществу и земельным отношениям края Алексей Хосоев.

Предоставление земельных участков в Забайкальском крае началось 1 августа. Для участников программы "Дальневосточный гектар" доступно 46% территории региона - это 19,7 млн га.

"Забайкальский край занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) по открытости территории для получения дальневосточного гектара, первое место - у Еврейской автономии. Результат вчерашнего дня - 620 заявок, для сравнения в соседней Бурятии, где вчера также стартовала программа, жители запросили 131 участок", - сказал Хосоев во время рабочей поездки врио губернатора Александра Осипова по Читинскому району.

Хосоев отметил, что свыше 85% заявителей (537 заявок) хотели бы получить землю в Читинском районе, наибольшей популярностью пользуются земли вокруг села Смоленка в пригороде Читы, - здесь хотят получить участок 80% всех "гектаристов". "Больше половины желающих берут участки под индивидуальное жилищное строительство, 23% - под личные подсобные хозяйства. Для развития туризма пока подано только шесть заявок", - добавил он. Осипов поручил краевым властям обсудить меры поддержки для предпринимателей, которые захотят взять гектары под туристические объекты.

Программа "Дальневосточный гектар" будет реализована в Забайкалье в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получат местные жители, с 1 февраля 2020 года - все дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории республики смогут получить жители остальных регионов РФ.

В четверг премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время рабочей поездки в Читу проверил готовность сети многофункциональных центров Забайкальского края к оформлению дальневосточного гектара.