Пожары в тайге на севере Бурятии осложняют работу пожарных

ТАСС, 2 августа. Тайга горит на площади свыше 45 тыс. га в горах на севере Бурятии. Это осложняет работу пожарных и лесничих, сообщила в пятницу пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению пяти лесных пожаров в Баргузинском и Северо-Байкальском районах на площади 579 га. Очаги находятся в труднодоступной горной местности, тушение ведется вручную", - сказали в пресс-службе.

В зоне контроля на севере республики находятся 26 термоточек. Эти пожары возникли из-за гроз и не угрожают населенным пунктам или объектам экономики. "Все лесные пожары в Бурятии действуют в северных районах, в условиях крутых горных склонов, каменистых россыпей", - отметили в РАЛХ.

В регионе сохраняется особый противопожарный режим.

По последним данным ФБУ "Авиалесоохраны", огнем в России охвачено более 3 млн га леса. Наиболее сложная ситуация в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области. Пожары в Бурятии охватили свыше 45 тыс. га - это 1,5% от общей площади горящих в России лесов.