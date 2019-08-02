В некоторых регионах Центральной России ожидаются туманы и дожди

ТАСС, 2 августа. Переменная облачность, дожди и туманы ожидаются на территории Центрального федерального округа (ЦФО) в ближайшие выходные. Об этом сообщается на сайтах региональных центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГЦМС).

"В Орловской области продолжает господствовать холодный циклон, но в воскресенье он начнет отступать, поэтому ожидается потепление. Из-за перепада температур - ночью в выходные около плюс 9, днем до плюс 23, возможен туман", - сказали ТАСС в гидрометцентре региона. Немного прохладнее в Брянской, Калужской и Тульской областях - днем до плюс 18 градусов, ночью - плюс 11. Синоптики в этих регионах предупреждают о кратковременных дождях, туманах, в Туле возможны грозы.

В выходные во Владимирской области ожидается облачная с прояснениями погода, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем воздух прогреется до 12-17 тепла, ночью до плюс 9 градусов. В Рязанской области, где минимальная для начала августа суточная температура 7,1 градуса была зафиксирована в 1968 году, в выходные днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью - до плюс 10, ожидается небольшой дождь, отмечается в сообщении ГЦМС. В Тверской и Ярославской областях ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем, по данным синоптиков, от плюс 11 до плюс 17 градусов, ночью 4-9 тепла.

В Липецкой и Воронежской областях на выходных температура воздуха днем до плюс 24, ночью до плюс 12 градусов, облачно, ветер 5-10 м/с. Как сообщают метеорологи, в субботу днем без осадков, ночью небольшие дожди, но в воскресенье дожди усилятся. По словам руководителя областного Гидрометеоцентра, похолодание в Воронежской области связано с прохождением циклона с северного Урала в Башкирию. "Он вызвал такую циркуляцию, что к нам поступает холодная воздушная масса, которая постепенно прогреется, но зноя не ждем всю первую декаду августа", - сказал Сушков.

Туманно и дождливо будет в Смоленской и Костромской областях. Днем синоптики обещают до плюс 15 градусов, ночью 5-10 тепла. В Тамбовской области ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой дождь, температура воздуха ночью 9-11 тепла, днем плюс 19-21 градусов, говорится на сайте гидрометцентра региона. В Белгородской и Курской областях столбики термометра в субботу и воскресенье поднимутся до плюс 23 градусов днем плюс 15 ночью, в воскресенье днем местами возможны дожди, предупреждают синоптики. В Ивановской области в выходные ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха плюс 17 градусов днем, до плюс 5 ночью.