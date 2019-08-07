Восемь раз вокруг персика. В Крыму ждут хороший урожай, часть фруктов попадет "на материк"

Сбор персиков продлится до сентября-октября, но уже сейчас рынки полуострова завалены ими. Корреспондент ТАСС побывала в небольшом фермерском хозяйстве и узнала, как выращивают и собирают этот фрукт

Крестьянско-фермерское хозяйство "Ласточка Крыма" расположено вблизи средневекового города Эски-Кермен. В советские годы на месте нынешних садов располагался колхоз "Украина", но во времена перестройки земли были распаеваны: розданы и проданы. Дом фермера Михаила Горьковенко стоит прямо на холме, вокруг — горы и персиковый сад. Неподалеку от дома стоят ульи, но пчел здесь разводят прежде всего для опыления деревьев и только потом для меда. Чумная молодежь и бдительный ослик "Все началось 20 лет назад, когда я, получив колхозную землю, купил 200 саженцев персика и высадил сад. К весне из 200 растений осталось всего 20–30, остальное выкопали и перепродали недобросовестные граждане", — рассказывает Михаил Горьковенко. Изучив историю Эски-Кермена, фермер выяснил, что здесь издавна выращивали виноград и сажали фруктовые сады. Древние садоводы использовали чаиры — окультуренные деревья-дички, на которые прививались домашние сорта. "Шел человек по лесу, видит — растет, к примеру, дикая яблоня. Он берет веточку домашнего растения и прививает ее, благодаря чему через какое-то время здесь появляется полноценный сад. При этом подобные саженцы не подлежат пересадке и выкорчевыванию, на новом месте они просто не приживутся", — говорит фермер. Его персиковый сад растет на миндале и других неперсиковых деревьях. Так фермеру удалось сохранить его от посягательств воришек. Те, конечно, пытались, но вырыв пару-тройку деревьев, на этом останавливались: бессмысленно.

Описание Вид на хозяйство Михаила Горьковенко © Анна Чудакова/ТАСС

Сегодня фермерское хозяйство занимает площадь четыре гектара. Еще Горьковенко принадлежат два гектара земли, полученных в качестве паев от колхоза. Михаил — выходец из старого казацкого рода, с низовьев Дона. Когда-то он окончил сельхозинститут и аспирантуру, в советское время долгие годы трудился в колхозе "Украина" бригадиром и агрономом, пока колхоз не распался. Затем решил организовать собственное фермерское хозяйство. Сегодня с ним работают два сына. Младший решил поддержать отцовскую профессию и выучился на агронома. Старший, Александр Горьковенко, окончил туристический вуз и помимо обычных фермерских дел занялся организацией "зеленого туризма" и пропагандой здорового образа жизни. Туризм здесь развивается в помощь хозяйству. Его цель — привлечь и заинтересовать гостей жизнью на природе. "Люди, которые приезжают к нам, помогают нашему хозяйству как в сборе персика, так и в рекламе нашей компании. Чтобы самим продавать персик в городе, без посредников, необходимо держать там постоянную точку. А персик — это фрукт сезонный, и оплачивать круглогодичную аренду нам просто не выгодно. С другой стороны, туристы — это для нас выход: чем больше их к нам приезжает, тем нам проще реализовывать собственную продукцию", — говорит Александр Горьковенко.

В ближайшие дни здесь планируют провести фестиваль книг о здоровом образе жизни. Соберутся активные люди, сидя в горах, будут наблюдать лунное затмение, петь песни у костра и слушать рассказы специального приглашенного специалиста из обсерватории о звездах, светилах и астрономии. Организуют это все друзья Александра совместно с Севастопольским центром туризма. Еще Горьковенко активно сотрудничает с севастопольским клубом "Искатели", который занимается молодежным воспитанием и организацией детских походов. Александр планирует создать постоянный центр, куда бы приезжали дети и где бы они обучались. Из удобств здесь есть электричество, вода привозная, нет интернета и плохо ловит мобильная связь. "Мы могли бы провести интернет, но не хотим, он отвлекает — рассказывает Александр Горьковенко. — К нам часто приезжают дети, и если мы его проведем, то они не будут заниматься природой. Когда к нам приезжает молодежь из города, она вся чумная и только на второй день начинает приходить в себя. По сути, это своеобразный реабилитационный центр, таких мест очень мало осталось, где не ловит связь, нет интернета, где у человека голова может отдохнуть, и он может настроиться на тот ритм, который у него должен быть". "Реабилитационный центр" и персиковый сад ночью охраняют собаки. Днем они отсыпаются в отведенном месте. Предприниматели держат кроликов, свиней, коров и кур, разную другую живность.

"Как-то ночью мы проснулись от криков "иа-иа", — рассказывает Александр. — Пошли посмотреть, а там воры. Они наткнулись на осликов, и те сообщили нам о посторонних. Мы вызвали полицию, и воришек удалось задержать. Мы отдали осликов знакомым, и они катают в парке малышей". Самые вкусные и самые полезные "Чтобы собрать персик с дерева, нужно обойти вокруг него восемь раз, — говорит Михаил Горьковенко. — Он собирается не целиком с каждого дерева, а по мере созревания. Много персиков в ведра складывать нельзя, а то они могут помяться. Самые вкусные — это те, что упали с дерева, а самые полезные — те, которые только что собрали". Персик собирают утром с 6 до 10 часов, а затем с 15 до 18. В самые жаркие часы работу прекращают. Сегодня в саду работают четыре человека. В сборе фруктов участвуют ребята из ближайшего села Холмовка — так подростки лет 14 и старше зарабатывают себе карманные деньги. За сбор и реализацию они получают 20% от выручки. Один из помощников — Саша, студент третьего курса аграрного института. "Я вполне осознанно выбрал эту профессию, — объясняет он. — В дальнейшем также планирую в ней развиваться и в город переезжать не собираюсь. Возможно, если получится, в будущем организую собственное фермерское хозяйство". Михаил Горьковенко сам срывает с дерева созревшие плоды и складывает их в ведро. Один из парней носит ведра к дороге, а двое других аккуратно складывают фрукты в специальные ящики.

Сразу после сбора очередной партии часть ее подростки везут продавать в ближайшее село, а другую часть люди покупают прямо здесь. К Горьковенко на ферму приезжают знакомые и забирают ящики с персиками. Когда фруктов много, предприниматель сдает их на рынок реализаторам. Сейчас стоимость персика на рынке — 100–120 руб. за кг, а сдает его Горьковенко по 60 руб. "Вот этот персик, например, у нас побил град, а вот этот клевали птицы, — показывает предприниматель. — А вон бежит крымская жужелица, она собирает тлю с деревьев, которая сосет соки с плодов. Если бы этот сад был обработан пиретроидами, то этих насекомых здесь бы не было. Заходя в сад, можно без лаборатории определить, чем именно он обрабатывается". В советское время в колхозе все яды для обработки деревьев учитывались и специально подбирались, вспоминает Михаил. Теперь же китайцы поставляют такие вещества для обработки деревьев, которые не может распознать российская лаборатория. Часто они используют запрещенную в стране продукцию — например, дуст, который не разлагается в течение 50 лет и способен накапливаться в организме.

"Можно сегодня съесть фрукт, завтра, послезавтра, и все будет нормально. Но при этом вредоносное вещество будет накапливаться в организме до определенного порога, а затем — бац, и отказала, к примеру, печень", — говорит фермер. Вред нитратов в плодах, по словам Михаила, преувеличен: чтобы получить опасную концентрацию в яблоке или персике, нужно высыпать под дерево два ведра селитры. Самыми вредными он считает консерванты — например, оболочку, которой покрывают плоды, чтобы они дольше хранились. Сам фермер использует только натуральные удобрения: в специальной бочке перемешивается и перегнивает торф и навоз, а потом с водой распыляется по саду. Соки, компоты и повидла За сезон фермеру удается собрать 12–15 тонн этого фрукта, 300–500 кг в день. Бывают ситуации, когда, например, перед надвигающейся непогодой Горьковенко приходится собирать до 1 тонны персика за день. Продать такой объем сразу почти нереально. В Крыму высокая конкуренция, и цена начинает резко падать. В селе неподалеку есть специальный холодильник, в котором за определенную плату можно хранить фрукты.

Описание Домик фермера © Анна Чудакова/ТАСС

— В Белогорском районе есть соковый завод, который закупает персик и перерабатывает его, — говорит Михаил Горьковенко. — Но, к примеру, год назад стоимость закупки персика там составляла всего 16 руб. за кг. Я сам, за свой собственный счет, должен был его туда доставить. Получалось так, что у меня это даже не выходило на самоокупаемость. Поэтому сегодня подпорченным персиком я кормлю своих свинок, а в ближайшее время мы вместе с сыновьями планируем построить свой собственный холодильник для хранения.

На полуострове есть еще три предприятия, которые занимаются переработкой овощей и фруктов: в Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Симферополе. Свою продукцию они реализуют в Крыму и поставляют в Донбасс. Это соки, компоты и повидла. Из персика делают компот в трехлитровых банках, персиковый сок и сокосодержащие напитки.