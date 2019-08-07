Восемь раз вокруг персика. В Крыму ждут хороший урожай, часть фруктов попадет "на материк"

Крестьянско-фермерское хозяйство "Ласточка Крыма" расположено вблизи средневекового города Эски-Кермен. В советские годы на месте нынешних садов располагался колхоз "Украина", но во времена перестройки земли были распаеваны: розданы и проданы. Дом фермера Михаила Горьковенко стоит прямо на холме, вокруг — горы и персиковый сад. Неподалеку от дома стоят ульи, но пчел здесь разводят прежде всего для опыления деревьев и только потом для меда.
Чумная молодежь и бдительный ослик
"Все началось 20 лет назад, когда я, получив колхозную землю, купил 200 саженцев персика и высадил сад. К весне из 200 растений осталось всего 20–30, остальное выкопали и перепродали недобросовестные граждане", — рассказывает Михаил Горьковенко.
Изучив историю Эски-Кермена, фермер выяснил, что здесь издавна выращивали виноград и сажали фруктовые сады. Древние садоводы использовали чаиры — окультуренные деревья-дички, на которые прививались домашние сорта.
"Шел человек по лесу, видит — растет, к примеру, дикая яблоня. Он берет веточку домашнего растения и прививает ее, благодаря чему через какое-то время здесь появляется полноценный сад. При этом подобные саженцы не подлежат пересадке и выкорчевыванию, на новом месте они просто не приживутся", — говорит фермер.
Его персиковый сад растет на миндале и других неперсиковых деревьях. Так фермеру удалось сохранить его от посягательств воришек. Те, конечно, пытались, но вырыв пару-тройку деревьев, на этом останавливались: бессмысленно.
Сегодня фермерское хозяйство занимает площадь четыре гектара. Еще Горьковенко принадлежат два гектара земли, полученных в качестве паев от колхоза. Михаил — выходец из старого казацкого рода, с низовьев Дона. Когда-то он окончил сельхозинститут и аспирантуру, в советское время долгие годы трудился в колхозе "Украина" бригадиром и агрономом, пока колхоз не распался. Затем решил организовать собственное фермерское хозяйство. Сегодня с ним работают два сына. Младший решил поддержать отцовскую профессию и выучился на агронома. Старший, Александр Горьковенко, окончил туристический вуз и помимо обычных фермерских дел занялся организацией "зеленого туризма" и пропагандой здорового образа жизни. Туризм здесь развивается в помощь хозяйству. Его цель — привлечь и заинтересовать гостей жизнью на природе.
"Люди, которые приезжают к нам, помогают нашему хозяйству как в сборе персика, так и в рекламе нашей компании. Чтобы самим продавать персик в городе, без посредников, необходимо держать там постоянную точку. А персик — это фрукт сезонный, и оплачивать круглогодичную аренду нам просто не выгодно. С другой стороны, туристы — это для нас выход: чем больше их к нам приезжает, тем нам проще реализовывать собственную продукцию", — говорит Александр Горьковенко.
В ближайшие дни здесь планируют провести фестиваль книг о здоровом образе жизни. Соберутся активные люди, сидя в горах, будут наблюдать лунное затмение, петь песни у костра и слушать рассказы специального приглашенного специалиста из обсерватории о звездах, светилах и астрономии. Организуют это все друзья Александра совместно с Севастопольским центром туризма. Еще Горьковенко активно сотрудничает с севастопольским клубом "Искатели", который занимается молодежным воспитанием и организацией детских походов. Александр планирует создать постоянный центр, куда бы приезжали дети и где бы они обучались.
Из удобств здесь есть электричество, вода привозная, нет интернета и плохо ловит мобильная связь.
"Мы могли бы провести интернет, но не хотим, он отвлекает — рассказывает Александр Горьковенко. — К нам часто приезжают дети, и если мы его проведем, то они не будут заниматься природой. Когда к нам приезжает молодежь из города, она вся чумная и только на второй день начинает приходить в себя. По сути, это своеобразный реабилитационный центр, таких мест очень мало осталось, где не ловит связь, нет интернета, где у человека голова может отдохнуть, и он может настроиться на тот ритм, который у него должен быть".
"Реабилитационный центр" и персиковый сад ночью охраняют собаки. Днем они отсыпаются в отведенном месте. Предприниматели держат кроликов, свиней, коров и кур, разную другую живность.
"Как-то ночью мы проснулись от криков "иа-иа", — рассказывает Александр. — Пошли посмотреть, а там воры. Они наткнулись на осликов, и те сообщили нам о посторонних. Мы вызвали полицию, и воришек удалось задержать. Мы отдали осликов знакомым, и они катают в парке малышей".
Самые вкусные и самые полезные
"Чтобы собрать персик с дерева, нужно обойти вокруг него восемь раз, — говорит Михаил Горьковенко. — Он собирается не целиком с каждого дерева, а по мере созревания. Много персиков в ведра складывать нельзя, а то они могут помяться. Самые вкусные — это те, что упали с дерева, а самые полезные — те, которые только что собрали".
Персик собирают утром с 6 до 10 часов, а затем с 15 до 18. В самые жаркие часы работу прекращают. Сегодня в саду работают четыре человека. В сборе фруктов участвуют ребята из ближайшего села Холмовка — так подростки лет 14 и старше зарабатывают себе карманные деньги. За сбор и реализацию они получают 20% от выручки. Один из помощников — Саша, студент третьего курса аграрного института.
"Я вполне осознанно выбрал эту профессию, — объясняет он. — В дальнейшем также планирую в ней развиваться и в город переезжать не собираюсь. Возможно, если получится, в будущем организую собственное фермерское хозяйство".
Михаил Горьковенко сам срывает с дерева созревшие плоды и складывает их в ведро. Один из парней носит ведра к дороге, а двое других аккуратно складывают фрукты в специальные ящики.
Сразу после сбора очередной партии часть ее подростки везут продавать в ближайшее село, а другую часть люди покупают прямо здесь. К Горьковенко на ферму приезжают знакомые и забирают ящики с персиками. Когда фруктов много, предприниматель сдает их на рынок реализаторам. Сейчас стоимость персика на рынке — 100–120 руб. за кг, а сдает его Горьковенко по 60 руб.
"Вот этот персик, например, у нас побил град, а вот этот клевали птицы, — показывает предприниматель. — А вон бежит крымская жужелица, она собирает тлю с деревьев, которая сосет соки с плодов. Если бы этот сад был обработан пиретроидами, то этих насекомых здесь бы не было. Заходя в сад, можно без лаборатории определить, чем именно он обрабатывается".
В советское время в колхозе все яды для обработки деревьев учитывались и специально подбирались, вспоминает Михаил. Теперь же китайцы поставляют такие вещества для обработки деревьев, которые не может распознать российская лаборатория. Часто они используют запрещенную в стране продукцию — например, дуст, который не разлагается в течение 50 лет и способен накапливаться в организме.
"Можно сегодня съесть фрукт, завтра, послезавтра, и все будет нормально. Но при этом вредоносное вещество будет накапливаться в организме до определенного порога, а затем — бац, и отказала, к примеру, печень", — говорит фермер.
Вред нитратов в плодах, по словам Михаила, преувеличен: чтобы получить опасную концентрацию в яблоке или персике, нужно высыпать под дерево два ведра селитры. Самыми вредными он считает консерванты — например, оболочку, которой покрывают плоды, чтобы они дольше хранились. Сам фермер использует только натуральные удобрения: в специальной бочке перемешивается и перегнивает торф и навоз, а потом с водой распыляется по саду.
Соки, компоты и повидла
За сезон фермеру удается собрать 12–15 тонн этого фрукта, 300–500 кг в день. Бывают ситуации, когда, например, перед надвигающейся непогодой Горьковенко приходится собирать до 1 тонны персика за день. Продать такой объем сразу почти нереально. В Крыму высокая конкуренция, и цена начинает резко падать. В селе неподалеку есть специальный холодильник, в котором за определенную плату можно хранить фрукты.
— В Белогорском районе есть соковый завод, который закупает персик и перерабатывает его, — говорит Михаил Горьковенко. — Но, к примеру, год назад стоимость закупки персика там составляла всего 16 руб. за кг. Я сам, за свой собственный счет, должен был его туда доставить. Получалось так, что у меня это даже не выходило на самоокупаемость. Поэтому сегодня подпорченным персиком я кормлю своих свинок, а в ближайшее время мы вместе с сыновьями планируем построить свой собственный холодильник для хранения.
На полуострове есть еще три предприятия, которые занимаются переработкой овощей и фруктов: в Нижнегорском, Бахчисарайском районах и в Симферополе. Свою продукцию они реализуют в Крыму и поставляют в Донбасс. Это соки, компоты и повидла. Из персика делают компот в трехлитровых банках, персиковый сок и сокосодержащие напитки.
"В этом году в моем хозяйстве не такой большой урожай, как, к примеру, в прошлом, — говорит фермер. — У каждого хозяйства все по-своему. Свой персик я продаю в Крыму, но некоторые предприниматели реализуют его и "на материке". Правда, таких людей мало, персика крымчанам самим не хватает. Те же фрукты, которые продаются, к примеру, в Москве, поставляются в основном из Китая, Абхазии, Армении, Азербайджана.
В другие регионы России свои фрукты продает, например, компания ООО "Сады Бахчисарая" — но не самостоятельно, а через посредников. Там рассказали, что примерно 70–80% продукции (в частности персиков) реализуется в Крыму, а 20–30% поставляется "на материк". Выращиваемые в Крыму персики действительно реализуются в основном на полуострове, часть поставляется в торговые сети на материковой части России, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Республики Крым. В прошлом году, несмотря на засуху, в Крыму удалось собрать 152 тыс. тонн плодов и ягод. В этом на урожай повлияли заморозки, но в целом сбор, как ожидается, будет выше: например, урожай земляники закрытого грунта уже вырос на 43% по сравнению с прошлым годом.
Анна Чудакова