Самый большой рулет в мире весом более тонны испекли в кузбасском моногороде Осинники

ОСИННИКИ /Кемеровская область/, 2 августа. /ТАСС/. Кондитеры из кузбасского моногорода Осинники, который известен своими вишневыми питомниками, установили кулинарный рекорд - испекли самый большой в мире вишневый рулет весом более 1 т и длиною почти 135 м, передает корреспондент ТАСС.

"Длина вишневого рулета составила 134,3 м. Рекорд - самый большой вишневый рулет в мире весом 1096 кг - объявляю официально зафиксированным", - сказал на церемонии главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В ближайшее время рекорд будет опубликован в Книге рекордов России и на официальном сайте, в том числе и в его международной версии. "С осени прошлого года мы получили право фиксировать мировые рекорды, до этого мы фиксировали только рекорды России. Поэтому об этом рекорде узнают теперь во всем мире", - пояснил ТАСС Коненко.

Кондитеры Осинников для изготовления рулета использовали 8 тыс. яиц, по 200 кг сахара и муки, 700 кг вишневого конфитюра местного производства. Такой сладкий подарок они сделали жителям города к "Арт-фестивалю". Кондитерское изделие, а также спелую ягоду смогли попробовать свыше 7 тыс. человек, которые пришли на праздник. Это не только жители Осинников, но гости из Кемерова, Новокузнецка и соседних регионов - Томской и Новосибирской областей.

"Арт-фестиваль" проходит в Осинниках с 2017 года. После обучения команды муниципальных властей в московской школе управления "Сколково" было принято решение развивать в моногороде событийный туризм. Традицией праздника стали кулинарные рекорды: в 2017 году был установлен рекорд России - испечен самый большой вишневый пирог весом 419 кг. В 2018 году была создана самая большая в стране композиция из пончиков, кулинарный шедевр в форме вишни состоял из 23 тысяч пончиков с глазурью весом более 1 т. Фестиваль стал финалистом национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.

Вишневая легенда

Появлением своего фирменного бренда - титула вишневой столицы Кузбасса - Осинники обязаны горняку и садоводу Каллистрату Варламову, который вошел в историю как человек, который в 1930-е годы приехал в Кемеровскую область на строительство шахты, и первый за Уралом посадил вишню.

"Это был не просто садовод, а заслуженный горняк Кузбасса, чья трудовая биография вызывает уважение. Сохранилась легенда, что шахтер Каллистрат Варламов прибыл на строительство одной из осинниковских шахт в 1936 году, шахту построил, а еще разбил в городе первый за Уралом вишневый сад", - рассказал ТАСС заместитель губернатора Кузбасса по экономическому развитию Константин Венгер.

Саженцы в климатических условиях юга Кузбасса адаптировались хорошо, сегодня за вишней в Осинники едут из соседних регионов. А местное сельскохозяйственное предприятие по переработке ягоды стало надежным локомотивом в диверсификации экономики.

Край угля и вишни

Небольшой моногород Осинники находится на юге Кемеровской области, его население составляет около 48 тыс. человек. Экономика Осинников тесно связано с угледобычей, градообразующим предприятием является самая глубокая угольная шахта в Кузбассе - "Осинниковская" (входит в состав УК "Распадская").

Когда перед местными властями встал вопрос о диверсификации муниципальной экономики, было решено развивать малое и среднее предпринимательство. Подходящая бизнес-идея нашлась сразу - за большие плодовые питомники и богатый урожай ягоды Осинники еще называют вишневой столицей Кузбасса, рассказал ТАСС глава города Игорь Романов.

"Город монозависим от угледобычи, перед нами постоянно стоит задача диверсификации экономики, которую мы решаем путем развития малого и среднего бизнеса. Так, у нас появилось предприятия по сельскохозяйственной переработке "Вишневый город". Сегодня оно выпускает 80 наименований продукции, которая реализуется в торговых сетях нашего и соседних регионов, детских садах и школах. Сырье [вишня] в основном закупается у населения", - рассказал Романов.

Почти за десять лет работы властям моногорода удалось увеличить долю трудоспособного населения, занятого в несырьевом секторе экономики, более чем в два раза - с 3 тыс. до 7 тыс. человек. "Треть трудоспособного населения города у нас сегодня занята на предприятиях малого и среднего бизнеса", - отметил мэр.

По его словам, раньше жителям, незанятым в угольной промышленности, приходилось искать работу в соседних городах. Сегодня отток трудоспособного населения из Осинников существенно сократился, новым стимулом для развития малого бизнеса там должны стать национальные проекты. Власти Кузбасса направят в текущем году 257 млн рублей на господдержку малого бизнеса именно в моногородах региона в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Кузбасс сегодня является российским регионом с наибольшим количеством моногородов, в области таких территорий 24, их экономика тесно связана с угольной промышленностью, металлургией и машиностроением. С 2016 года малый бизнес в городах Кузбасса не получал финансовой господдержки, в регионе действовали только программы для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территориях опережающего развития. Соответствующий статус в Кемеровской области сегодня имеют только четыре моногорода - Новокузнецк, Юрга, Анжеро-Судженск и Прокопьевск.