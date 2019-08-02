Выставка редких автомобилей открылась на фестивале "Автошок" в Ставропольском крае

СТАВРОПОЛЬ, 2 августа. /ТАСС/. Выставка редких и эксклюзивных автомобилей начала работу в пятницу в рамках международного фестиваля "Автошок" в городе Невинномысске (Ставропольский край). Первый день фестиваля собрал около 2 тыс. человек, сообщили ТАСС организаторы.

"Фестиваль "Автошок" в пятницу начал свою работу, на площадку начали съезжаться участники. Порядка 400-450 редких и эксклюзивных автомобилей уже размещены на площадке, зрители могли рассмотреть их, поговорить с владельцами. В первый день фестиваль посетили порядка 2 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Предполагается, что в общей сложности трехдневный фестиваль соберет около 500 автомобилей-участников, ожидается до 30 тыс. зрителей. В первый день проходит выставка, мероприятия для зрителей, концерты.

В субботу состоится официальное открытие фестиваля и первый конкурсный день. Среди номинаций - "Тюнинг отечественного автомобиля", "Тюнинг иностранного авто", JDM (тюнингованные оригинальные автомобили из Японии), "Ретро СССР", "ГАЗ-21 лучшая "Волга", "Ретро иномарка", а также соревнования среди внедорожников "Оффроад". "Ожидаем, что суббота может стать одним из самых масштабных дней и по насыщенности, и по числу участников за всю историю "Автошока", - пояснили организаторы.

Фестиваль под открытым небом "Автошок" ежегодно проводится в Невинномысске с 2013 года, по данным организаторов, аналогов подобному мероприятию по тематике и масштабам на Юге России и Северном Кавказе нет. Фестиваль объединяет в себе субкультуру автолюбителей, байкеров, музыку, спорт, туризм. В 2019 году он проходит со 2 по 4 августа.