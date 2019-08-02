Проект создания в Ингушетии первой в СКФО автошколы для инвалидов представят на Машуке

МАГАС, 2 августа. /ТАСС/. Проект "Другой взгляд", направленный на создание в Ингушетии первой в СКФО специализированной автошколы для инвалидов разных групп, будет представлен на молодежном форуме "Машук", рассказала ТАСС автор проекта Лиза Евлоева.

"Я знаю по себе, как сложно людям с ограниченными возможностями здоровья получить права, научиться водить, потому что нет специализированных машин, я знаю, что многие, поэтому не могут получить права, в автошколах нет доступной среды. Потому я решила создать первую в СКФО именно специализированную автошколу для инвалидов "Другой взгляд", подготовила проект, его поддержали и МВД по региону, надеюсь, мы победим на "Машуке", - сказала Евлоева.

По ее словам, в автошколе будут обучаться две категории людей с ограниченными возможностями здоровья - с проблемами опорно-двигательного аппарата, слабослышащие и не слышащие вообще. На начальном этапе в распоряжении школы будут два автомобиля, один из которых будет специализированный с ручным управлением.

"У меня уже есть договоренность с Ассоциацией глухонемых региона, они предоставят инструкторов и сурдопедагогов для слабослышащих. Своих учеников мы не оставим после обучения, будем сопровождать их вплоть до получения ми прав, поможем справлять и с такими бытовыми моментами, как перекладывать коляску на заднее сиденье, как самостоятельно пересесть из коляски в автомобиль. Я этому научилась сама и буду рада поделиться с теми, кто хочет водить, но думает, что это невозможно", - добавила автор проекта.

Евлоева уточнила, что школа будет находиться в Назрани и в год сможет обучить до 200 человек. Также автошкола будет рассчитана для занятий людей с ограниченными возможностями здоровья из других регионов СКФО.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске с 2010 года, за восемь лет в нем приняли участие около 20 тыс. человек. В 2018 году форум проходил в августе с участием почти 2 тыс. представителей из регионов России и зарубежья. "Машук-2019" пройдет в три смены с 9 по 30 августа, в нем примут участие 3 тыс. человек.