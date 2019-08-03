На Ставрополье открылся фестиваль "Автошок"

НЕВИННОМЫССК /Ставропольский край/, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 500 автомобилей советских времен и мототехника представлены на фестивале "Автошок", который открылся в Невинномысске Ставропольского края.

"Сюда приходишь и радуешься тому, что есть настоящие увлечения, в которые можно вложить душу, время, гордиться этим. Здесь находятся люди, которые воплощают свою мечту и делятся ею с нами, стараются, чтобы в жизни появлялось больше красок, красоты и радости", - сказал во время церемонии открытия губернатор региона Владимир Владимиров.

Значительная часть автомобилей, представленных на фестивале, - продукция советского автопрома. Так, к примеру, Артур Бегян из Сочи приехал на "автосмотр" на "Волге", на обновление которой он потратил 9 лет. "Это мое видение 21-й "Волги". Оригинальными, правда, остались только крыша и техпаспорт. Поменял три мотора на ней, в конце концов поставил агрегаты и мотор от Toyota, - сказал он ТАСС. - По всей России мотаюсь на этой машине".

Многие владельцы авто решили воссоздать на фестивале атмосферу времен СССР. Возле машины Александра из Георгиевска - предметы из советского прошлого: конь-качалка, радиоприемник, телевизор, чайник, фотоаппарат, а на крыше авто - автомобильная палатка. "Давным-давно я заразился идеей ретроавтомобилей, затем друг присоединился. [Мы] приобрели и отреставрировали несколько машин. Каждый представляет себя, как может, мы решили поступить также. Все вещи времен СССР, это настоящая автомобильная палатка. <...> Прицеп-палатка к автомобилю раскладывается, там можно ночевать", - отметил участник фестиваля.

Автомобиль ЗИЛ, разгоняющийся до 100 км/ч за семь секунд, на фестивале представил Джабраил из Чечни. Участие в "Автошоке" - это своего рода презентация машины. "Это наш старый добрый советский ЗИЛ, - рассказывает он. - Мы ее собирали в гараже, своими руками, работали год. Многие подходят и спрашивают, у кого делали машину, кому заказывали. Вся радость была в том, чтобы сделать машину самим, это интерес детства".

Трайк и машина "как из фильма"

На фестивальной площадке с мототехникой особое внимание посетителей привлекал трайк: Михаил Подгорный из Ставрополя решил объединить мотоцикл Honda и автомобиль Chevrolet Celebrity.

"Я это называю трайк, или мотолимузин. Когда сын был маленьким, ему купили трехколесный мотоцикл. Я подумал, у ребенка есть трехколесный транспорт, а у меня нет, что-то не то. Решил заняться этим. Используется он на самом деле не очень часто, скорее, как транспорт выходного дня, чтобы прокатиться", - отметил он.

Одна из представленных на фестивале машин была спроектирована по мотивам фильма "Безумный Макс: Дорога Ярости". По словам автора, машину собирали, почти как конструктор. "Купили сначала колеса, а потом и целиком Jeep Grand Cherokee - он него мотор, коробка, задний мост. Передняя балка стоит с "Соболя", кабина от ГАЗ-55 1956 года. Старший брат Александр увидел машину в фильме, понравилась, возникла идея сделать похожую. Заразил идеей всех, собирали в гараже с друзьями", - сказал Михаил из Армавира.

Более 30 тыс. зрителей

Фестиваль под открытым небом "Автошок" ежегодно проводится в Невинномысске с 2013 года. По данным организаторов, аналогов мероприятию по тематике и масштабам на Юге России и Северном Кавказе нет. Фестиваль объединяет автолюбителей, байкеров, музыкантов, спортсменов и туристов. В 2019 году первый день фестиваля состоялся 2 августа, сам смотр продлится до 4 августа. Ожидается, что за три дня "Автошок" примет более 30 тыс. зрителей и около 500 автомобилей-участников.

Организованы соревнования по нескольким номинациям - "Тюнинг отечественного автомобиля", "Тюнинг иностранного авто", JDM (тюнингованные оригинальные автомобили из Японии), "Ретро СССР", "ГАЗ-21 лучшая "Волга", "Ретро иномарка". Также на фестивальной площадке оборудована трасса для соревнований среди внедорожников.

Все три дня на "Автошоке" также проходят рок-концерты. В субботу в Невинномысске выступают Вадим Самойлов, группы "Слот", "КняZZ", "Алиса" и другие.