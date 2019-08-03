В Кисловодске стартовал тур скандинавской ходьбы "Минеральное кольцо" на 360 км

ПЯТИГОРСК, 3 августа. /ТАСС/. Новый пешеходный маршрут скандинавской ходьбы "Минеральное кольцо" протяженностью 360 км, проложенный через группу федеральных курортов Кавказские Минеральные Воды, открыт в Кисловодске (Ставропольский край). В первый нордик-тур вышли любители скандинавской ходьбы из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков, Санкт-Петербурга, Москвы и Нальчика.

"Переход начался в субботу, 3 августа, на Лермонтовской площадке национального парка "Кисловодский" и завершится также в городе-курорте 10 августа, - сообщила пресс-служба горадминистрации. - Мероприятие проводится по инициативе общероссийской общественной организации "Российская федерация северной ходьбы" (РФСХ) при поддержке управления по курорту и туризму администрации города-курорта Кисловодска".

Координатор спортивного совета РФСХ Эдуард Цвигун, участвующий в туре, выразил надежду, что "в будущем этот маршрут приобретет массовые переходы и будет внесен в список туристических".

Как отметил замглавы Кисловодска Александр Данилов, скандинавская ходьба уже входит в программы реабилитации санаторно-курортных комплексов Кисловодска.

В рамках тура также стартовал онлайн-марафон "Северная ходьба - Северному Кавказу". Любой желающий может присоединиться к марафону как в Кисловодске, так и в своем городе, выложив в соцсетях фото с хештегом #севернаяходьбасеверномукавказу.

Скандинавская ходьба - вид оздоровительной физкультуры, запатентован финном Марком Кантаном в 1997 году.