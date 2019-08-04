Число подтопленных из-за паводка населенных пунктов Амурской области сократилось до 36

ТАСС, 4 августа. Количество подтопленных из-за паводка населенных пунктов в Амурской области за минувшие сутки сократилось на пять и достигло 36. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба правительства региона.

"За сутки еще два муниципальных образования освободились от воды. Сегодня подтопленными остаются 13 районов и один городской округ. Подтоплено 36 населенных пунктов (минус пять за сутки)", - говорится в сообщении.

При этом количество подтопленных жилых домов уменьшилось на 245 - до 92. Остаются подтопленными 835 подворий и 350 дачных участков. Всего эвакуировано 2593 человека, в том числе 908 детей. В пунктах временного размещения находятся 339 человек, из них 128 детей.

На территории Амурской области 25 июля был введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка, вызванного сильными дождями. В Приамурье сохраняется сложная паводковая обстановка.