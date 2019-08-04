Стены жилого дома под Владимиром восстановлены после обрушения из-за взрыва газа

ТАСС, 4 августа. Специалисты восстановили стены в жилом доме в поселке Приозерный Владимирской области после взрыва бытового газа, сообщил ТАСС глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин.

"Стены между квартирами восстановлены, осталось сделать косметический ремонт", - сказал Зинин.

По его словам, экспертиза выявила, что несущие конструкции не повреждены. "Упали две перегородки, они были тонкие, не несущие. <...> Коммуникация не пострадала", - добавил Зимин.

Взрыв газа в двухэтажном доме произошел 3 августа. Обрушились две стены. По данным следствия, ЧП произошло из-за утечки бытового газа.

Собственник квартиры решил переоборудовать колонку, работающую на дровах, на газовое топливо - от централизованного газоснабжения мужчина сделал разводку и подвел газ.