Противолодочные самолеты провели разведку лесных пожаров в Якутии и Амурской области

ТАСС, 5 августа. Противолодочные самолеты Тихоокеанского флота Ту-142 провели в воскресенье десятичасовую разведку обстановки в районах крупных лесных пожаров в Якутии и Амурской области, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе флота.

"Пара дальних противолодочных самолетов Ту-142 морской авиации Тихоокеанского флота 4 августа провела десятичасовую разведку очагов крупных лесных пожаров на севере и юге Республики Саха (Якутия) и в Амурской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самолеты летели на высоте 2,5-3 тысячи метров, в том числе из-за сильного задымления, и обследовали более 300 кв. км.

В Якутии из-за пожаров с 1 августа действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах.