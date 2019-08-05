Площадь лесных пожаров в Якутии сократилась с 1,2 млн га до менее чем 920 тыс.

ЯКУТСК, 5 августа. /ТАСС/. Общая площадь лесных пожаров в Якутии сократилась за сутки с 1,2 млн до примерно 920 тыс. га, сообщается в понедельник на сайте регионального главка МЧС.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Республики Саха (Якутия) действует 101 природный пожар на общей площади 919696 га", - сказано в сообщении.

На территории региона работает авиация МЧС России, в том числе два самолета-амфибии Бе-200. За сутки они сбросили на горящие леса 167,5 тонны воды, а два вертолета Ми-8 - 20 тонн.

По данным МЧС, в зоне задымления из-за пожаров находятся 70 населенных пунктов в 12 районах Якутии. Утром в понедельник, несмотря на дождливые выходные, небольшое задымление наблюдается в Якутске.

Сухая и ветреная погода привела к тому, что дым фиксируется в Верхоянском районе на севере Якутии, где горит около 325 тыс. га леса. "Из-за ветра появилась задымленность в трех населенных пунктах. Все медучреждения обеспечены масками. Руководителям организаций рекомендовано укоротить длительность рабочего дня. Рекомендовано принять все необходимые меры предосторожности", - рассказал ТАСС глава района Гаврил Чириков.