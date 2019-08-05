После сильных дождей в Благовещенске подтоплены более 200 придворовых территорий

БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 августа. /ТАСС/. Более 200 придворовых территорий подтоплены в Благовещенске после сильных дождей. Об этом сообщается в понедельник на сайте правительства Амурской области.

"За минувшие сутки вода зашла на 236 придворовых территории в городе Благовещенске", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, это связано с сильными дождями - в минувшую субботу в городе за час выпала десятидневная норма осадков.

Кроме того, за прошедшие сутки паводковые воды подтопили десять придворовых территорий в Октябрьском районе Амурской области и 16 - в Михайловском, сообщается на сайте. В Белогорске остаются подтопленными 350 дачных участков, однако за сутки вода покинула все 55 подтопленных жилых домов.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводка. Без транспортного сообщения в регионе остаются 17 населенных пунктов, число подтопленных участков автомобильных дорог сократилось на 11, до 52. Всего из-за паводка были эвакуированы почти 2,4 тыс. человек, около 230 из них остаются в пунктах временного размещения. В ликвидации последствий стихии задействовано более 880 человек и 205 единиц техники.