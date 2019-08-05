Площадь лесных пожаров в Бурятии с марта в семь раз превысила показатели 2018 года

ТАСС, 5 августа. Более 500 лесных пожаров общей площадью 168 тыс. га зарегистрировали в Бурятии с начала пожароопасного сезона в марте. Это в семь раз больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года, сообщается в понедельник на сайте республиканского агентства лесного хозяйства.

"Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 534 лесных пожара общей площадью 168 тыс. га. За аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 329 лесных пожаров на общей площади более 24 тыс. га", - говорится в сообщении.

В прошедшие сутки на западе и севере республики тушили восемь лесных пожаров на общей пощади около 950 га. Четыре из них удалось локализовать, три - погасить. В Бурятии сохраняется особый противопожарный режим.

В горной труднодоступной местности на севере Бурятии зафиксированы 20 пожаров площадью 46,5 тыс. га. Угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует, пожары не тушат, поскольку затраты на это, по мнению региональных властей, превышают возможный ущерб от огня.