Псковская область в 2019 году направит 32 млн рублей на создание мастерских WorldSkills

ПСКОВ, 5 августа. /ТАСС/. Три ведущих учреждения профессионального образования Псковской области в 2019 году создадут лаборатории, оснащенные современным оборудованием в соответствии со стандартами WorldSkills. На эти цели учреждения получат порядка 32 млн рублей, сообщил в понедельник ТАСС председатель регионального комитета по образованию Александр Седунов.

Он уточнил, что учреждения получат средства в виде грантов, которые предоставляются Минпросвещения РФ в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование". "В этом году федеральное финансирование поступает сразу нескольким ведущим колледжам Псковской области, которые стали победителями конкурсного отбора. В рамках "Молодых профессионалов" Псковский политехнический колледж стал получателем средств в сумме 20,6 млн рублей. Также по 5,8 млн рублей каждый получат великолукский и опочецкий колледжи. Это имеет крайне важное значение, так как мы сможем переоборудовать производственные мастерские, учебные классы под стандарт WorldSkills", - сказал Седунов.

По его словам, благодаря участию в федеральной программе Великолукский медицинский колледж получит новые лаборатории с современным оборудованием, с помощью которого студенты смогут изучать врачебное дело и отрабатывать навыки по социальному уходу за гражданами. А в педагогическом колледже в городе Опочка мастерские стандарта WorldSkills оборудуют "всем необходимым, чтобы готовить современных педагогов и воспитателей".

Седунов добавил, что появление мастерских, отвечающих стандартам WorldSkills, позволит региону учесть новые требования к компетенциям обучающихся. "Мы повысим качество подготовки специалистов, востребованных на рынке труда, на которых есть серьезный запрос со стороны работодателей. Для нас важно, что теперь в процессе подготовки кадров будут участвовать работодатели, то есть будет совместная работа, которая будет гораздо эффективнее", - отметил он.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, реализуемое в стране при поддержке Агентства стратегических инициатив и направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.