Мурманские власти открыли горячую линию, чтобы помочь жителям решать проблемы в сфере ЖКХ

ТАСС, 5 августа. Власти Мурманской области открыли горячую линию для жителей региона, специалисты которой пять дней в неделю будут консультировать граждан в решении проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства, опубликованном в понедельник.

"В Мурманской области начала работу горячая линия ЖКХ. Проект реализован в рамках плана 100 шагов по повышению качества жизни в регионе. Единая линия на базе Госжилинспекции создана для удобства граждан, далеко не все из которых являются экспертами в сфере ЖКХ и понимают, куда именно необходимо обращаться в случае возникновения проблем", - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным властей, операторы горячей линии принимают звонки от граждан в дневное время пять дней в неделю. Ночью и в выходные на линии работает автоответчик, обращения записываются и впоследствии обрабатываются. По планам регионального правительства, 1 сентября в Мурманской области начнет работу единая служба контроля и надзора в сфере ЖКХ (ЕСНК). Она будет собирать информацию о нарушениях в жилищно-коммунальном хозяйстве, предлагать варианты решения проблем, а также будет помогать жителям защищать свои жилищные права.

"Особое внимание нужно обратить на качество подготовки персонала горячей линии, чтобы люди, обращаясь с проблемами, получали действительно квалифицированные разъяснения. И второе - контроль исполнения задач, это очень важно. Не просто прием и отправка в работу обращений, а контроль - сделано или не сделано", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Андрея Чибиса.