В Удмуртии на капремонт школ и детсадов потратят более 1,1 млрд рублей

ИЖЕВСК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Удмуртии в 2019 году направят на капитальный ремонт школ и детских садов более 1,1 млрд рублей, сообщила в понедельник во время аппаратного совещания министр образования региона Светлана Болотникова.

"Беспрецедентный капитальный ремонт в этом году начат. Сумма выделена колоссальная - это более 1,1 млрд рублей. Какие-то объекты будут сделаны в этом году, какие-то переносятся на следующий год, но большая работа проведена с каждым муниципалитетом, все действия оценены, в каких условиях и как будут работать образовательные организации. Поэтому здесь, я надеюсь, будет все в штатном режиме", - сказала Болотникова.

По ее словам, на эти средства проведут капитальный ремонт в 175 школах и 197 детских садах. Кроме того, власти в этом году намерены провести ремонт 25 спортивных залов. "Кроме того, сделана заявка на 2020-21 годы. Заявка эта одобрена, и порядка 12,5 млн на каждый год на 25 спортивных объектов будет привлечено из федерального бюджета. Кроме того, из бюджета республики на будущий год запланировано 8 млн рублей", - сказала Болотникова.

Глава республики Александр Бречалов призвал муниципальные власти и контролирующие органы сообща решать вопросы с переносом ремонтов на следующий год, в случае если работы не получатся завершить в 2019 году.

"Если к 1 сентября ремонт школы или детского сада не окончен, то вопрос продолжения ремонта должен быть согласован в межведомственной группе с коллегами из правоохранительных органов, с прокуратурой, с МЧС, с родителями. Если у нас получается, что на каком-то объекте в течение месяца придется в неудобное время водить детей или возить в другую школу - обратите на это внимание. Мне уже пишут, значит, что ремонт только начался, а куда мы будем в школу ходить? Это не сложно, практически в каждой школе есть сообщество родителей", - обратился к главам муниципалитетов Бречалов.

По его словам, объем средств, выделяемых на ремонт школ и детских садов в 2019 году, почти в 10 раз превосходит суммы, которые выделялись на аналогичные работы в прошлые годы. "Я напомню, что максимальная сумма, которая выделялась на ремонт кровель, крыш или окон - была 150-170 млн рублей. У нас в этом году почти в 10 раз больше, но [важно], чтобы это не превратилось потом в проблему или в дискомфорт. Не успеваем - переносим лучше [ремонт] на следующий год", - сказал глава региона.