Более 440 млн рублей направят на развитие спорта в Кабардино-Балкарии в 2019 году

НАЛЬЧИК, 5 августа. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) направят в 2019 году на развитие профессионального и массового спорта региона более 440 млн рублей. В регионе построят спортивные объекты по проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщили в понедельник в пресс-службе главы и правительства региона журналистам.

"В настоящее время заключены четыре соглашения с министерствами спорта и сельского хозяйства РФ о предоставлении КБР субсидий на сумму более 443 млн рублей до конца 2019 года. Средства уже поступили в республику", - говорится в сообщении.

Деньги будут направлены на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, занимающихся подготовкой сборных команд, также будет завершено строительство многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в Залукокоаже и Кашхатау, создание 19 ФОК открытого типа в районах республики, малых спортивных и детских игровых площадок. Будет закуплено спортивное оборудование для школы современного пятиборья и спортивной школы Эльбрусского района, в четырех селах региона появятся новые или будут реконструированы действующие футбольные поля.

До 2025 года в населенных пунктах республики планируется установить 120 многофункциональных плоскостных спортивных площадок, ввести в эксплуатацию пять физкультурно-оздоровительных комплексов с бассейнами, ледовую арену и 25 малых специализированных ФОКов, провести реконструкцию стадиона "Спартак" и спортивного комплекса "Нальчик", что позволит обеспечить жителей Кабардино-Балкарии качественными условиями для занятий физической культурой и спортом, отмечают местные власти.