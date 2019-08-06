В Бурятии закрыли детский палаточный лагерь

УЛАН-УДЭ, 6 августа. /ТАСС/. Судебные приставы приостановили работу детского палаточного лагеря на Байкале из-за нарушений санитарно-эпидемиологических норм и правил. Лагерь организован муниципальным автономным учреждением дополнительного образования "Кижингинская станция юных туристов", сообщается на сайте управления ФССП России республики Бурятия.

"В Прибайкальском районе Бурятии судебные приставы приостановили на 90 суток работу палаточного лагеря "Вместе", расположенного на берегу Байкала в местности "Безымянка". В ходе внеплановой проверки надзорных органов в лагере были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в лагере не было воды, отвечающей требованиям безопасности, для приготовления пищи использовали воду Байкала. Армейские палатки, в которых совместно жили и мальчики, и девочки, промокали, были непрочными и не имели плотно закрывающихся дверей и защитных сеток от насекомых. Туалетами пользовались посторонние люди, а выгребные ямы были заполнены. Также рацион детей не соответствовал утвержденному меню, нарушались условия хранения пищевых продуктов из-за недостаточного количества холодильного оборудования.

"Дети отправлены домой. В ближайшее время работники лагеря ожидают грузовые машины для вывоза имущества с байкальской территории", - приводятся слова начальника Прибайкальского районного отдела Управления ФССП России по Республике Бурятия Саяны Будаевой.

Повсеместные проверки детских палаточных лагерей начались после пожара ночью 23 июля в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае, где погибли четверо детей.