Картины хабаровских художников появятся на "Улице Дальнего Востока" на ВЭФ

ХАБАРОВСК, 6 августа. /ТАСС/. Художники из Хабаровска представят свои картины на площадках выставки "Улица Дальнего Востока" во время Восточного экономического форума, а также напишут новые портреты и пейзажи. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"В этом году в рамках культурной программы свои работы представят художники хабаровского регионального отделения Союза художников России Алексей Авдеев и Иван Федотов. Они будут писать картины в дни выставки. Дополнительно прорабатывается вопрос организации совместной экспозиции", - говорится в сообщении на сайте.

Как сообщили ТАСС художники, они представят на "Улице Дальнего Востока" портреты, в том числе священников, военных, победительниц одного из дальневосточных конкурсов красоты. В каких жанрах будут выполнены написанные во время форума картины, художники пока не знают. "Писать картины будем на набережной острова Русский. Это могут быть и пейзажи, и портреты - во что влюбишься, то и напишешь", - сказал Авдеев.

Помимо выставки картин, для гостей форума Хабаровский край организует выступления творческих коллективов. Как сообщила пресс-служба правительства региона, культурная программа региона будет представлена вокальными, хореографическими, инструментальными коллективами. Всего в составе делегации будет 41 человек. "Впервые на форуме выступит народный фольклорный ансамбль "Сиун" из села Ачан Амурского района. Коллектив создан в 1958 году. Каждый их танцевальный номер - это страница в мир прошлого нанайского народа, показанный зрителю в доступной и очень эффектной форме", - говорится в сообщении.

Выступления хабаровских коллективов пройдут у павильона Хабаровского края и на главной сцене. Участники форума увидят обрядовые танцы коренных народов Хабаровского края, национальные игры, световое шоу.

Выставка "Улица Дальнего Востока" пройдет 3-8 сентября в рамках V Восточного экономического форума. Сам форум состоится 4-6 сентября 2019 года. По итогам предыдущего форума было подписано 220 соглашений, контрактов, меморандумов и протоколов на сумму свыше 3 трлн рублей. В работе форума приняли участие 6002 делегата и 1357 представителей СМИ из 60 иностранных государств. Площадка Форума - кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.