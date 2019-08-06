В Крыму ожидаются сильные ливни и шквалистый ветер до 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Сильные ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с ожидаются в Крыму в ближайшие часы и до конца суток 6 августа, штормовое предупреждение об этом во вторник в 8:53 мск размещено на сайте Главного управления МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях. В ближайшие два-три часа и до конца дня 6 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели просят соблюдать меры безопасности при непогоде, в частности, при получении информации о выпадении обильных осадков воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаясь в квартире или на работе.