Российские рельсобусы отправлены на Сахалин на замену старым японским дизель-поездам

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 августа. /ТАСС/. Российские рельсовые автобусы, которые заменят старые японские дизель-поезда, отправлены на Сахалин, сообщает во вторник пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Три новых состава придут на смену старым японским дизель-поездам. Рельсовые автобусы изготовили в Московской области и отправили на Сахалин. На остров они прибудут в августе. В течение нескольких недель их обкатают, а в сентябре выведут на линию", - говорится в сообщении. Уточняется, что на приобретение рельсобусов выделили почти 800 млн рублей.

Российские РА-3 быстрее аналогов и развивают скорость до 120 километров в час. Ранее сообщалось, что рельсобусы имеют улучшенный внешний вид и комфортабельный пассажирский салон. В своем составе они могут иметь от двух до шести вагонов, максимальная вместимость - до 600 человек. Пассажирский салон и кабина машиниста оборудованы системой климат-контроля с обеззараживателями воздуха и светодиодным освещением, системами видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализацией. Вагоны приспособлены для комфортабельных поездок людей с ограниченными возможностями здоровья.

Рельсобусы будут работать на трех направлениях: Южно-Сахалинск-Корсаков, Южно-Сахалинск-Томари и Холмск-Томари.

Замена старых японских дизельных поездов стала возможна благодаря завершению работ по перешивке островной магистрали на общесетевой стандарт колеи. Поэтапная перешивка узкой островной железной дороги колеи на ширину 1520 миллиметров началась в 2003 году. Она предусматривает также полную реконструкцию путевого хозяйства, строительство новых мостов и водоотводных сооружений, спрямление пути, увеличение площади поперечного сечения и укрепление тоннелей. Полностью завершить перешивку дороги планируется в 2020 году.