В Бурятии и Забайкалье заработали дальневосточные инструменты развития

ЧИТА, 6 августа. /ТАСС/. Все ключевые инструменты развития Дальневосточного федерального округа (ДФО) заработали в Бурятии и Забайкальском крае, вошедших в ноябре 2018 года в состав ДФО. С началом августа в регионах была запущена программа "Дальневосточный гектар", образована территория опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", и теперь власти подводят первые итоги интеграции - их будут обсуждать на предстоящем V Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке.

"Включение Бурятии и Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ вовсе не означает, что эти регионы перестали быть сибирскими. Речь здесь не о географии и даже не об административном делении, а о тех возможностях, которые получают люди: это и "Дальневосточный гектар", и субсидированные авиаперелеты, и дополнительные социальные выплаты, и широкий спектр налоговых льгот и возможностей, доступный резидентам территорий опережающего развития. Основные инструменты развития, предусмотренные для ДФО, у нас заработали, и теперь важно эффективно ими воспользоваться", - сказал ТАСС врио губернатора Забайкалья Александр Осипов.

Центры экономического роста

Благодаря переходу в ДФО Забайкальский край и Бурятия стали участниками программы социального развития центров экономического роста, на мероприятия которой регионы получают средства так называемой дальневосточной субсидии.

Как рассказал ТАСС глава Бурятии Алексей Цыденов, республика с 2019 по 2021 год получит из федерального бюджета свыше 6,6 млрд рублей. Эти средства позволят провести 92 мероприятия по развитию социальной сферы и ЖКХ. Так, в республике уже приобрели здания для центра гиревого спорта в поселке Онохой, республиканского центра социальной адаптации лиц без определенного места жительства, а также офисов врачей общей практики в Улан-Удэ и поселке Тулунжа.

Цыденов пояснил, что финансирование прежде всего направлено на решение острых социальных проблем: строительство и капремонт общеобразовательных учреждений, масштабное обновление оборудования в больницах, популяризацию спорта. Средства дальневосточной субсидии также направят на постройку национального музея в Улан-Удэ и создание в Бурятии центра ядерной медицины для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Правительство Забайкальского края за те же три года намерено получить 9,4 млрд рублей дальневосточной субсидии. Первый транш в 3,4 млрд рублей региону нужно освоить уже в этом году. Всего в плане социального развития - 72 мероприятия, которые так же, как и в Бурятии, связаны со здравоохранением, образованием, культурой, спортом, ремонтом дорог и благоустройством. По словам главы Минвостокразвития Александра Козлова, охват населения, которое будет пользоваться отремонтированными и новыми объектами, исчисляется десятками тысяч.

Самые большие траты в Забайкалье связаны с медициной и образованием. Дальневосточная субсидия должна позволить отремонтировать семь медицинских учреждений, приобрести 40 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 52 автомобиля скорой помощи и два передвижных ФАП, а также обновить оборудование в районных больницах. За счет этих средств будут построены школа в поселке Баляга, школа с детским садом в поселке Могзон и два детсада в Чите.

Результаты уже видны - новое оборудование поступило на станцию переливания крови в Чите и в центральную районную больницу города Борзя, в крае ремонтируют дома культуры, покупают новое жилье для медиков, создают группы кратковременного пребывания детей-инвалидов.

Территории опережающего развития

В обоих регионах созданы территории опережающего развития. Распоряжение о создании ТОР "Бурятия" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал в середине июня, а об образовании ТОР "Забайкалье" он объявил 1 августа во время рабочей поездки в Читу. По словам премьер-министра, режим ТОР позволит снизить финансовую нагрузку на инвестиционные проекты и реализовать их в более короткие сроки.

Якорными для ТОР "Бурятия" определены два проекта - это строительство крупного птицеводческого предприятия в Кабанском районе и транспортно-логистический комплекс в Кяхтинском районе на границе с Монголией. Как рассказал ТАСС директор управляющей компании "ТОР "Бурятия" Тимур Будаев, общий объем инвестиций в эти проекты превысит 6 млрд рублей, они позволят создать не менее 870 рабочих мест. До конца года в ТОР могут войти еще два проекта - производство трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картоном комбинате и тепличный комплекс в городе Гусиноозерске.

ТОР "Забайкалье" должна быть еще масштабнее. Как отметил Медведев на совещании в Чите, там планируют реализовать 15 инвестиционных проектов на общую сумму 200 млрд рублей. Их осуществление, по данным краевых властей, позволит создать более 9 тыс. рабочих мест и привлечь 196 млрд рублей частных инвестиций.

Якорными для забайкальской ТОР определены проекты Байкальской горной компании (БГК), компании "Байкалруд", племенного завода "Комсомолец", группы "Инновация" и компании "Маяк-инвест". БГК, например, занимается освоением Удокана - крупнейшего в России месторождения меди. Для его разработки глава Минвостокразвития РФ на прошлой неделе попросил главу правительства РФ на два года ускорить подготовку к реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Чара, расположенном недалеко от Удокана, и начать ремонтные работы уже в следующем году.

Как уточнили ТАСС в управляющей компании ТОР "Забайкалье", речь также идет об освоении Нойон-Тологойского месторождения полиметаллических руд, создании крупного агропромышленного холдинга, добыче золота на Уконинском месторождении, запуске линии по производству пеллет и выпуске готовых продуктов питания. И это только первые проекты.

"Возможность получения статуса резидента ТОР рассматривают еще десяток компаний. Они намерены построить в Забайкалье комбинат по переработке полиметаллических руд, тепличный комплекс, завод крупнопанельного домостроения, предприятия по переработке и переплавке негодных рельсов, осваивать угольные месторождения", - добавили в пресс-службе регионального Законодательного собрания.

Дальневосточный гектар

С 1 августа в Бурятии и Забайкалье началось предоставление земли по программе "Дальневосточный гектар" - теперь жители этих регионов могут получить участки всего за 42 дня с момента подачи заявки. При этом они на пять лет освобождаются от земельного налога. В обоих регионах программа будет реализована в три этапа: с 1 августа право бесплатно оформить земельный участок получили местные жители, с 1 февраля 2020 года оно появится у всех жителей ДФО, а с 1 августа 2020 года участок в Бурятии и Забайкалье смогут получить жители остальных регионов РФ.

"Мы постарались открыть для получения как можно больше земель, чтобы был выбор для тех, кто занимается хозяйством, для жилищного строительства. Одна из важнейших задач программы - расширение, укрепление населенных пунктов. Если появится необходимость, будем совместно с федерацией организовывать инфраструктурное обеспечение - это создание общей сети дорог, коммунальной инфраструктуры", - рассказал Осипов.

В Забайкалье для участников программы доступно 46% территории - это 19,7 млн га. По предварительным подсчетам краевых властей, примерно 23% граждан, намеренных получить землю, хотят использовать ее для сельского хозяйства. "Появление на выдаваемых гектарах небольших ферм позволит в первую очередь решить локальные вопросы обеспечения населения местными продуктами", - сказали ТАСС в региональном Минсельхозе.

Программа сразу стала популярной - в Забайкалье только в день ее запуска заявки на получение земли подали свыше 600 жителей, а в соседней Бурятии - 131. Есть уже и первые обладатели гектара - ими стали супруги Ботовы из Улан-Удэ, которые получили землю в первый же день работы новой программы. По словам Александра Ботова, земля нужна ему для бизнеса - уже более 20 лет он занимается производством мебели.

В Бурятии участникам программы доступен 41% территории. "В основном подают заявки на индивидуальное жилищное строительство, сельское хозяйство, садоводство, предпринимательство", - рассказал журналистам руководитель регионального филиала Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Василий Елаев.

Транспортная доступность

Еще одно направление интеграции - повышение доступности авиаперевозок. "Благодаря принимаемым мерам в 2019 году [субсидируемыми авиаперевозками] на Дальнем Востоке смогут воспользоваться 1,2 млн пассажиров, [в том числе] по магистральным направлениям 50 тыс. забайкальцев смогут воспользоваться льготными авиабилетами", - сказал глава Минвостокразвития.

Кроме того, с 1 июня граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам через аэропорты в Чите и Улан-Удэ, а 1 августа стало известно, что эту меру распространили на крупнейший российско-китайский погранпереход - пункт пропуска "Забайкальск". Теперь иностранцы, в числе которых граждане Китая, могут оформлять визы через интернет, показывать пограничникам штрих-коды на своих смартфонах, и, если все совпадает с данными в специальной базе, пересекать границу.

Для дальнейшего развития приграничного Забайкальска Осипов на прошлой неделе обратился к Медведеву с просьбой разработать преференциальный режим для создания трансграничной зоны вблизи пункта пропуска. По его словам, это позволит привлечь до 250 млрд рублей инвестиций и увеличить приток туристов.

Во многом на туристов рассчитано и развитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" в Бурятии. По словам вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, в этой ОЭЗ нужно не просто строить гостиницы - надо привлекать инвесторов, которые могут обеспечить кластерное развитие. Полпред поручил сравнить преференциальные режимы ТОР и ОЭЗ и выбрать тот, который будет способствовать более быстрому притоку инвестиций в "Байкальскую гавань".

После перехода Бурятии в ДФО оживились и работы, связанные с созданием легкомоторного многоцелевого самолета "Байкал" (ТВС-2ДТС), производство которого готовится на Улан-Удэнском авиазаводе (У-УАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России"). Ожидается, что воздушное судно будет сертифицировано и совершит первый полет в ноябре 2022 года. Как отмечал Трутнев, главы дальневосточных регионов заинтересованы в новом самолете, который может осуществлять межрегиональные авиаперевозки, - экономичном, надежном и современном. Самолет "Байкал", уверен он, таким характеристикам соответствует.

Демографическая политика

После вхождения Бурятии и Забайкалья в ДФО жители этих регионов стали получать дополнительное пособие при рождении ребенка в размере двух прожиточных минимумов, а также так называемый дальневосточный материнский капитал - доплату к материнскому капиталу в размере почти 136 тыс. рублей. Право на выплату получили более 580 семей.

Кроме того, на Бурятию распространили выплаты на третьего ребенка. Несмотря на то, что в республике положительный коэффициент рождаемости, и раньше ее жители на эту помощь рассчитывать не могли. Выплата на третьего ребенка назначена более чем 11 тыс. гражданам - ее ежемесячный размер составляет 11,2 тыс. рублей. В республике началось оформление ипотечных кредитов для семей, имеющих двух и более детей, по сниженной ставке в 5%. Как уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительств, первые 686 семей получили ежемесячные денежные выплаты при рождении третьего или последующих детей и в Забайкальском крае.

"Сегодня наша главная цель - улучшение демографической ситуации, - сказал ТАСС глава Бурятии. - Поэтому основной задачей для республики является повышение уровня рождаемости и сохранение естественного прироста населения. Считаю, что благодаря вхождению республики в состав Дальневосточного федерального округа ситуацию с рождаемостью удастся стабилизировать".

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