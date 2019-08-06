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Власти Петербурга планируют к 2025 году провести инвентаризацию исторических зданий

Инвентаризацию проведут, чтобы понять, как охранять эти объекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют к 2024-2025 годам провести инвентаризацию зданий исторической застройки. Об этом сообщил председатель комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга Сергей Макаров на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС в Петербурге.

"Важным вопросом является вопрос сохранности исторических зданий, зданий, построенных в отдельных зонах, до 1917-го года, в отдельных зонах до 1957-го. Мы ставим перед собой задачу провести инвентаризацию этих зданий, их много - 16 тыс. На начальном этапе это будет буквально несколько десятков зданий, вся ревизия - это <…> год 2024-2025", - сказал он.

Макаров добавил, что такая инвентаризация нужна, чтобы понять, как охранять эти здания и какие из них можно перестраивать или вообще сносить. "У нас все [эти] здания <…> обладают одинаковым статусом охраны, у нас даже памятники так не охраняются одинаково, как исторические здания. Мне кажется, было бы правильно провести инвентаризацию исторической застройки и понять, что мы охраняем как памятник, что позволительно трансформировать в другой вид, а что не охранять совсем", - отметил он.

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