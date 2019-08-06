Татарстан соберет лучшие практики районов в онлайн-платформу для реализации нацпроектов

КАЗАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Власти Татарстана намерены создать онлайн-платформу, на которой будут размещены лучшие практики муниципалитетов республики. Обмен успешными решениями между районами поможет выполнению нацпроектов, сообщила во вторник пресс-служба Министерства экономики региона.

"Для выполнения нацпроектов Татарстан соберет лучшие практики. Власти Татарстана разрабатывают новую платформу для обмена успешным опытом. Предложенный Татарстаном уникальный инструмент станет первым практическим опытом в реализации главной идеи федеральной "Смартеки", направленной на обмен успешными практиками. Первый релиз платформы запланирован на сентябрь 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в министерстве, на цифровой платформе будут опубликованы предпринимательские и административные успешные решения. Практики будут разделены по территории и сфере их применения. Благодаря системе пользователь сможет увидеть наиболее активные муниципалитеты и их глав. Платформа призвана сократить время на поиск решений в сфере управления и бизнеса.

Библиотека лучших социально-экономических практик регионов "Смартека" Агентства стратегических инициатив (АСИ) создается с целью использования успешного опыта, накопленного регионами. Планируется, что система будет включать в себя онлайн-платформу и офлайн-встречи - семинары по обмену опытом между субъектами РФ.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.