Краснодарские ученые помогут в возрождении садоводства в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 6 августа. /ТАСС/. Крымская опытно-селекционная станция (Краснодарский край) предоставит Астраханской области, где активно возрождают садоводство, устойчивые к засухе саженцы черешни и нектаринов. Планируется, что уже в 2020 году в регионе заложат порядка 6 га краснодарской черешни, сообщил во вторник журналистам директор станции Виктор Еремин в рамках "Дня поля" в Астраханской области.

Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей области, лидирующие позиции в АПК сохраняет отрасль растениеводства. В 2018 году местные аграрии собрали около 2 млн тонн бахчевых культур, картофеля и овощей. Садоводство в регионе было развито в XVII веке, однако потом сады были утрачены.

"Мы поможем возродить садоводство в Астраханской области, предоставим саженцы. Климат в регионе идеально подходит для выращивания косточковых культур - персика, нектаринов, сливы, абрикоса, черешни и вишни. Сейчас мы ведем переговоры, также есть договор [с одним из хозяйств], что уже на следующий год мы предоставим посадочный материал - засухоустойчивые сорта черешни, будет заложено около 6 га. Потом планируется заложить нектарины", - сказал Еремин.

Он обратил внимание, что для черешни в регионе хорошие климатические условия - высокая солнечная активность позволит получить крупный и сладкие ягоды. Еремин заметил, что первый урожай краснодарской черешни в регионе должны будут получить на третий год.

Начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Ринат Дубин отметил, что сейчас в регионе сады высажены на площади порядка 300 га. Это направление развивается - ежегодно дополнительно закладывают примерно по 30 га.

Крымская опытно-селекционная станция создана в 1935 году, является одним из ведущих научных учреждений России по созданию сортов овощных и плодово-ягодных культур. Станция является филиалом Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова, который сохраняет и изучает систематизированную и документированную коллекцию образцов культурных растений со всего мира. Близким по масштабу коллекциями в мире располагают только США, Индия и Китай.