Первые всероссийские соревнования лучших плотников открылись в Архангельске

ТАСС, 6 августа. Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который впервые проводится в номинации "Лучший плотник", открылся во вторник в Архангельске, сообщила ТАСС консультант отдела Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области Ольга Вохтомина.

"Соревнуются три региона: Архангельская, Воронежская и Мурманская области. От Архангельска в основном составе два участника и по одному из каждого региона - это победители региональных этапов. Еще три участника из Архангельской области идут вне конкурса", - рассказала собеседница агентства.

Как отметили в пресс-службе правительства Архангельской области, участники должны выполнить теоретические и практические задания. В частности, пройти тест на знание основ материаловедения, оборудования, инструментов и технологии производства плотницких работ. В практической части плотники в течение семи часов должны демонтировать дверной блок, изготовить и смонтировать дверную коробку, заполнить зазоры и стыки монтажной пеной, навесить полотна, установить замок, ручки и шпингалеты.

"Мы оцениваем правильность установки дверной коробки и соблюдение техники безопасности. Проверяем качество работы с помощью уровня", - процитировала пресс-служба члена экспертной группы конкурса Кирилла Дмитриева.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства. Его итоги подведут 7 августа. Победитель федерального этапа получит 300 тыс. рублей.