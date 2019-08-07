Власти Амурской области сообщили, что обстановка на реках приходит в норму

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 августа. /ТАСС/. Обстановка на реках Амурской области, где из-за паводка введен режим ЧС, нормализуется, сообщается на сайте регионального правительства.

В Амурской области с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за паводков. На территории области остаются подтопленными 30 жилых домов, более 1 тыс. приусадебных участков, эвакуированы более 2,3 тыс. человек. Люди находятся в четырех пунктах временного размещения.

"По замерам гидрологических постов в 8 часов утра (02:00 мск) 7 августа обстановка на реках Амурской области нормализуется - вода уходит в коренное русло", - говорится в сообщении.

В сообщении приводятся данные Амурского гидрометцентра, согласно которым, на некоторых участках паводковая вода еще остается на пойме, а река Томь под городом Белогорском и в среду утром стоит выше отметки опасного явления - 404 см. Наблюдаются небольшие колебания уровня реки Зеи на территории Мазановского и Свободненского районов, но там вода с поймы уже ушла. В селе Белогорье пойма остается подтопленной примерно на полметра. На среднем Амуре уровень воды понижается: в районе областного центра вода за сутки убыла на 36 см, под селом Константиновкой - на 50 см, в районе села Иннокентьевки - на 8 см (за сутки).

Между тем, как сообщила журналистам пресс-служба "Русгидро", водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС, крупнейших гидроэлектростанций группы на Дальнем Востоке, сдержали почти половину дождевого паводка, продолжающегося в регионе с третьей декады июля. "Водохранилища уже третью неделю аккумулируют значительную часть приходящей воды, а гидростанции продолжают бесперебойно снабжать потребителей электроэнергией", - отмечается в сообщении. За последние несколько дней приток воды в Зейское водохранилище снизился в три раза и, по состоянию на 6 августа, составляет 1140 куб. м/с, уровень воды в водохранилище находится на отметке 313,21 м при величине нормального подпорного уровня 315 м. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока - 5,2 куб. км. Отмечается, что эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия стихийного бедствия.

Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока дождевой воды было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.