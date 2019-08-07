Более 1,7 тыс. км противопожарных разрывов вблизи сел оборудуют в Якутии до 2028 года

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 1,7 тыс. км противопожарных разрывов оборудуют до 2028 года в местах возможного перехода огня на населенные пункты, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии.

"По государственному заданию на 2019 год в Республике Саха (Якутия) предусмотрено в местах возможного перехода огня в населенные пункты устройство противопожарных разрывов: прокладка просек шириной от 10 метров протяженностью 201,5 км на сумму 33,5 млн рублей. Необходимо отметить, что ранее на территории республики согласно лесному плану, данный вид работ не был предусмотрен", - рассказали в министерстве.

Данные работы предусмотрены до 2028 года. Всего должно быть возведено свыше 1,7 тыс. км защитных разрывов. "Противопожарный разрыв - специально созданный противопожарный барьер в виде просеки шириной 10-20 метров", - пояснили в министерстве.

В ведомстве отмечают, что этого объема недостаточно для охвата 325 населенных пунктов, которым угрожают лесные пожары. "Объем работ по устройству противопожарных разрывов, производимый за счет федеральных субвенций является недостаточным. В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций предлагаем правительству Республики Саха (Якутия) выделить средства из государственного бюджета региона на противопожарное обустройство населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров", - отметили в министерстве.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов страны. За последние пять лет на территории республики зарегистрировано около 2 тыс. пожаров на общей площади 6,2 млн га.