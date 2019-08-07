Почти 100 населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока задымлены лесными пожарами

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Задымление от лесных пожаров сохраняется в 93 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, всего в РФ действуют 453 очага, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе МЧС РФ.

"По данным ФБУ "Авиалесоохрана", продолжают действовать 453 очага природных пожаров, из которых 28 локализованы. Наиболее сложная обстановка складывается на территории Якутии, Красноярского края и Иркутской области, где в 93 населенных пунктах наблюдаются задымления", - сказали в ведомстве.

Воздушные суда МЧС сбросили за сутки 929 тонн воды на очаги возгораний. Наземная аэромобильная группировка составляет 696 человек и 39 единиц техники. Из Томской области в Красноярский край выдвинулась группировка на тушение в 5-километровой зоне населенных пунктов.