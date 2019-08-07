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Движение легкового транспорта возобновили по федеральной трассе в Магаданской области

Проезд на 1562-м км автодороги "Колыма" был закрыт с 5 августа из-за размытия объездного пути у моста на реке Нехай

ТАСС, 7 августа. Движение транспорта по федеральной трассе Р-504 "Колыма" в Магаданской области, прерванное из-за последствий ливневых дождей, восстановлено для легкового транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"Движение на 1562-м км федеральной автодороги "Колыма" обеспечено для легкового транспорта. Проезд на этом участке дороги был закрыт с 5 августа из-за размытия объездного пути у моста на реке Нехай, мост находился на капитальном ремонте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы на федеральной трассе продолжаются. По данным областного правительства, в них задействовано 35 единиц техники шести дорожных компаний.

Циклон, пришедший на Колыму в начале недели, прекратил оказывать влияние на территорию Магаданской области. Атмосферный вихрь смещается в юго-восточном направлении. В Сусуманском, Тенькинском и Ягоднинском округах действует режим ЧС из-за последствий паводков. В области ведутся работы по ликвидации последствий стихии.

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