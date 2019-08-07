На тушение лесных пожаров в Якутии направят свыше 390 млн рублей

ЯКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 390 млн рублей направят из резервного фонда правительства РФ на тушение лесных пожаров в Якутии, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"Для выполнения всего комплекса мероприятий по тушению лесных пожаров в Якутии необходима дополнительная финансовая поддержка. Глава республики Айсен Николаев обратился к премьер-министру страны Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении из резервного фонда правительства Российской Федерации 390,9 млн рублей. Председатель правительства Российской Федерации поддержал данное обращение, и в скором времени эти средства будут направлены в республику", - сказано в сообщении.

По оперативным данным "Авиалесоохраны", на территории Республики Саха (Якутия) действуют 116 природных пожаров на общей площади 916 548,6 га. За прошедшие сутки количество пожаров в Якутии уменьшилось на 15 очагов, локализовано четыре лесных пожара.